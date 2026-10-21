Fon soruşturmasıyla gündeme gelen Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) hisselerindeki düşüş serisi devam ediyor. 16 Eylül 2026’dan bu yana taban fiyatla işlem gören hisse, 21 Ekim Çarşamba günü de taban oldu. Böylece OZATD’de günlük taban serisi 26. güne ulaştı.

16 Eylül’de 4.482 TL seviyesinde bulunan OZATD hisseleri, bugün itibarıyla 324,25 TL’ye kadar geriledi. Hissede yaşanan sert düşüş, haftalık, aylık ve üç aylık performans verilerine de yansıdı.

OZATD HİSSESİNDE KAYIP YÜZDE 90’I AŞTI

Özata Denizcilik hisselerinin farklı dönemlerdeki kayıpları dikkat çekti. Verilere göre OZATD’nin haftalık kaybı yüzde 40,88, aylık kaybı yüzde 90,08 ve üç aylık kaybı yüzde 88,76 oldu.

Hissede devam eden taban serisi yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, fiyat hareketleri yakından takip ediliyor.

Kaynak: Investing

OZATD’NİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI GÜNCELLENDİ

Borsa İstanbul’da endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranları, 14 şirket için güncellendi. Bu şirketler arasında Özata Denizcilik de yer aldı.

Açıklanan yeni oranlar 21 Ekim 2026 itibarıyla geçerli oldu. OZATD’nin fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 16 olarak belirlendi.

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI GÜNCELLENEN ŞİRKETLER

Şirket Hisse kodu Yeni FDPO (%) Big Medya Teknoloji BIGTK 30 Dagi Giyim DAGI 33 Doğanlar Mobilya DGNMO 33 Eczacıbaşı Yatırım ECZYT 17 Ekim Turizm EKIM 14 Enda Enerji Holding ENDAE 23 Güler Yatırım Holding GLRYH 71 Garanti Yatırım Ortaklığı GRNYO 86 Kalekim Kimyevi Maddeler KLKIM 25 Kardemir (B) KRDMB 87 Manas Enerji Yönetimi MANAS 64 Özata Denizcilik OZATD 16 Sanifoam Endüstri SANFM 45 Teknika Plastik TKNKA 20

Yeni fiili dolaşım oranları 21 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli oldu. Söz konusu oranlar, Borsa İstanbul endekslerinin hesaplanmasında kullanılan veriler arasında yer alıyor.

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