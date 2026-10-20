Borsa İstanbul'da OZATD dahil 14 şirketin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranları güncellendi. Yeni oranlar 21 Ekim 2026'da (Yarın) geçerli olacak.
Borsa İstanbul'da işlem gören 14 şirketin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidildi. Güncellenen oranların 21 Ekim 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağı açıklandı. Listede Özatada Denizcilik, Garanti Yatırım Ortaklığı, Kardemir (B), Eczacıbaşı Yatırım ve Güler Yatırım Holding gibi şirketler yer aldı.
BORSA İSTANBUL'DA 14 HİSSENİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI GÜNCELLENDİ
Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişikliklerine ilişkin yayımlanan listeye göre, toplam 14 şirketin yeni oranları belirlendi.
Değişikliklerin tamamı 21 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
Güncellenen fiili dolaşım oranları şöyle;
|Şirket
|Yeni FDPO (%)
|Geçerlilik tarihi
|Big Medya Teknoloji (BIGTK)
|30
|21.10.2026
|Dagi Giyim (DAGI)
|33
|21.10.2026
|Doğanlar Mobilya (DGNMO)
|33
|21.10.2026
|Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT)
|17
|21.10.2026
|Ekim Turizm (EKIM)
|14
|21.10.2026
|Enda Enerji Holding (ENDAE)
|23
|21.10.2026
|Güler Yatırım Holding (GLRYH)
|71
|21.10.2026
|Garanti Yatırım Ortaklığı (GRNYO)
|86
|21.10.2026
|Kalekim Kimyevi Maddeler (KLKIM)
|25
|21.10.2026
|Kardemir (B) (KRDMB)
|87
|21.10.2026
|Manas Enerji Yönetimi (MANAS)
|64
|21.10.2026
|Özata Denizcilik (OZATD)
|16
|21.10.2026
|Sanifoam Endüstri (SANFM)
|45
|21.10.2026
|Teknika Plastik (TKNKA)
|20
|21.10.2026
EN YÜKSEK FİİLİ DOLAŞIM ORANI HANGİ HİSSELERDE?
Güncellenen listede en yüksek fiili dolaşım oranı yüzde 87 ile Kardemir (B) paylarında yer aldı.
Kardemir'i yüzde 86 ile Garanti Yatırım Ortaklığı, yüzde 71 ile Güler Yatırım Holding ve yüzde 64 ile Manas Enerji Yönetimi takip etti.
En düşük oranlar ise yüzde 14 ile Ekim Turizm, yüzde 16 ile Özata Denizcilik ve yüzde 17 ile Eczacıbaşı Yatırım için açıklandı.
FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI NEDİR?
Fiili dolaşımdaki pay oranı (FDPO), bir şirketin sermayesini temsil eden payların endeks hesaplamalarında fiili dolaşımda kabul edilen bölümünün oranını ifade ediyor.
Borsa İstanbul endekslerinde şirketlerin ağırlıklarının hesaplanmasında fiili dolaşımdaki pay oranları kullanılıyor.
Bu nedenle söz konusu oranlarda yapılan değişiklikler, ilgili hisselerin endekslerdeki ağırlıklarını etkileyebiliyor.
Ancak fiili dolaşım oranının güncellenmesi, tek başına şirketin sermayesinin değiştiği veya hisse fiyatının yükseleceği ya da düşeceği anlamına gelmiyor.
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