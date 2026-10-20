Borsa İstanbul'da işlem gören 14 şirketin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidildi. Güncellenen oranların 21 Ekim 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağı açıklandı. Listede Özatada Denizcilik, Garanti Yatırım Ortaklığı, Kardemir (B), Eczacıbaşı Yatırım ve Güler Yatırım Holding gibi şirketler yer aldı.

BORSA İSTANBUL'DA 14 HİSSENİN FİİLİ DOLAŞIM ORANI GÜNCELLENDİ

Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişikliklerine ilişkin yayımlanan listeye göre, toplam 14 şirketin yeni oranları belirlendi.

Değişikliklerin tamamı 21 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Güncellenen fiili dolaşım oranları şöyle;

Şirket Yeni FDPO (%) Geçerlilik tarihi Big Medya Teknoloji (BIGTK) 30 21.10.2026 Dagi Giyim (DAGI) 33 21.10.2026 Doğanlar Mobilya (DGNMO) 33 21.10.2026 Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT) 17 21.10.2026 Ekim Turizm (EKIM) 14 21.10.2026 Enda Enerji Holding (ENDAE) 23 21.10.2026 Güler Yatırım Holding (GLRYH) 71 21.10.2026 Garanti Yatırım Ortaklığı (GRNYO) 86 21.10.2026 Kalekim Kimyevi Maddeler (KLKIM) 25 21.10.2026 Kardemir (B) (KRDMB) 87 21.10.2026 Manas Enerji Yönetimi (MANAS) 64 21.10.2026 Özata Denizcilik (OZATD) 16 21.10.2026 Sanifoam Endüstri (SANFM) 45 21.10.2026 Teknika Plastik (TKNKA) 20 21.10.2026

EN YÜKSEK FİİLİ DOLAŞIM ORANI HANGİ HİSSELERDE?

Güncellenen listede en yüksek fiili dolaşım oranı yüzde 87 ile Kardemir (B) paylarında yer aldı.

Kardemir'i yüzde 86 ile Garanti Yatırım Ortaklığı, yüzde 71 ile Güler Yatırım Holding ve yüzde 64 ile Manas Enerji Yönetimi takip etti.

En düşük oranlar ise yüzde 14 ile Ekim Turizm, yüzde 16 ile Özata Denizcilik ve yüzde 17 ile Eczacıbaşı Yatırım için açıklandı.

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI NEDİR?

Fiili dolaşımdaki pay oranı (FDPO), bir şirketin sermayesini temsil eden payların endeks hesaplamalarında fiili dolaşımda kabul edilen bölümünün oranını ifade ediyor.

Borsa İstanbul endekslerinde şirketlerin ağırlıklarının hesaplanmasında fiili dolaşımdaki pay oranları kullanılıyor.

Bu nedenle söz konusu oranlarda yapılan değişiklikler, ilgili hisselerin endekslerdeki ağırlıklarını etkileyebiliyor.

Ancak fiili dolaşım oranının güncellenmesi, tek başına şirketin sermayesinin değiştiği veya hisse fiyatının yükseleceği ya da düşeceği anlamına gelmiyor.

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