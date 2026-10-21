Borsa İstanbul'da 21 Ekim 2026 Çarşamba günü işlemler devam ederken, Bank of America (BofA) aracılığıyla gerçekleştirilen hisse alım ve satımları belli oldu.

Saat 12.10 itibarıyla Bank of America'nın en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisse Aselsan (ASELS) olurken, Akbank (AKBNK) ikinci sırada yer aldı.

Satış tarafında ise Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve Koç Holding (KCHOL) ilk iki sırayı paylaştı.

Bank of America'nın toplam net işlem hacmi aynı saat itibarıyla eksi 327 milyon 196 bin 287 TL olarak kaydedildi.

BANK OF AMERICA'NIN EN FAZLA ALDIĞI HİSSELER

21 Ekim 2026 saat 12.10 itibarıyla Bank of America aracılığıyla en fazla net alım yapılan 5 hisse şöyle;

Hisse Net alım (TL) Maliyet (TL) ASELS 345.731.886,00 349,737 AKBNK 144.840.373,95 67,962 THYAO 54.765.358,25 270,623 TUPRS 42.860.874,25 359,921 TCELL 40.646.440,25 97,106

Bank of America'nın alım tarafında ASELS, yüzde 35,90'lık payla ilk sırada bulunurken AKBNK yüzde 15,04 ile ikinci sırada yer aldı. THYAO, TUPRS ve TCELL de en fazla net alım yapılan hisseler arasında bulunuyor.

BANK OF AMERICA'NIN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER

Bank of America'nın aynı saat itibarıyla en fazla net satış gerçekleştirdiği 5 hisse ise şöyle;

Hisse Net satış (TL) Maliyet (TL) TRALT 145.967.483,76 40,772 KCHOL 126.408.577,30 204,291 ASTOR 56.483.114,90 161,13 EUPWR 44.309.331,92 41,73 BETAE 41.072.673,92 51,28

Satış tarafında TRALT yüzde 11,31'lik payla ilk sırada yer aldı. KCHOL yüzde 9,80, ASTOR yüzde 4,38, EUPWR yüzde 3,43 ve BETAE yüzde 3,18'lik payla listede yer aldı.

BANK OF AMERICA'NIN EN FAZLA PARA YÖNLENDİRDİĞİ HİSSE ASELS OLDU

Bank of America aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde ASELS, 345,7 milyon TL'lik net alımla ilk sıraya yerleşti. ASELS'in toplam alımlar içindeki payı yüzde 35,90 olarak kaydedildi.

Akbank (AKBNK) ise 144,8 milyon TL ile ikinci sırada bulundu. Böylece iki hissedeki net alım tutarı 490,5 milyon TL'ye ulaştı.

KOÇ HOLDİNG VE TRALT HİSSELERİNDE SATIŞLAR YOĞUNLAŞTI

Bank of America'nın satış listesinin ilk sırasında 145,9 milyon TL ile TRALT yer aldı. Koç Holding (KCHOL) ise 126,4 milyon TL'lik net satışla ikinci sırada bulundu.

İki hissede gerçekleştirilen toplam net satış 272,3 milyon TL'yi aştı.

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