Kurum, daha önce 71 TL olarak belirlediği hedef fiyatı 80 TL’ye yükseltirken, hisse için endeks üzeri getiri (eü) tavsiyesini korudu.

SOKM İÇİN HEDEF FİYAT 80 TL’YE YÜKSELDİ

Garanti BBVA Yatırım’ın 21 Ekim 2026 tarihli model portföy güncellemesinde, ŞOK Marketler’in yaygın mağaza ağı, 2026 yılına ilişkin beklentileri ve operasyonel kârlılıkta öngörülen toparlanma öne çıktı.

Şirketin 11 bini aşan mağaza ağı ve 2026 yılı için belirlenen reel ciro büyümesi ile FAVÖK marjı hedeflerinin finansal performansı desteklemesi bekleniyor. Kurum, üçüncü çeyrekte operasyonel kârlılığın iyileşmesini ve net kârda güçlü toparlanma yaşanmasını öngörüyor.

SOKM MODEL PORTFÖYE EKLENDİ

Garanti BBVA Yatırım, güncel raporuyla birlikte ASELSAN (ASELS) ve ŞOK Marketler’i model portföyüne eklerken Türkiye Sigorta (TURSG) ve Galata Wind’i (GWIND) portföyden çıkardı.

Kurum, SOKM için 12 aylık hedef fiyatını 71 TL’den 80 TL’ye yükselterek Endeks Üzeri Getiri tavsiyesini sürdürdü.

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