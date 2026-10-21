Kurum, daha önce 490 TL olarak belirlediği ASELS hedef fiyatını 560 TL’ye çıkardı. Garanti BBVA Yatırım, hisse için tavsiyesini ise “endeks üstü getiri” olarak açıkladı.

ASELS Hissesinde Yüzde 63,38 Prim Potansiyeli

Garanti BBVA Yatırım’ın açıkladığı verilere göre ASELS hissesi için son fiyat 342,75 TL olarak kaydedildi. Yeni hedef fiyat olan 560 TL dikkate alındığında, hissede yüzde 63,38 prim potansiyeli hesaplandı.

ASELS hedef fiyat verileri Değer Aracı kurum Garanti BBVA Yatırım Mevcut hedef fiyat 490 TL Yeni hedef fiyat 560 TL Son fiyat 342,75 TL Tavsiye Endeks üstü getiri Prim potansiyeli %63,38 Açıklanma tarihi 21 Ekim 2026

ASELSAN’IN BÜYÜME BEKLENTİLERİ ÖNE ÇIKTI

Garanti BBVA Yatırım’ın değerlendirmesinde küresel savunma harcamalarındaki artış, Türkiye’nin yerli savunma sistemlerine yönelik yatırımları ve ihracat odaklı dönüşümün ASELSAN’ın orta ve uzun vadeli büyümesini desteklemesinin beklendiği belirtildi.

Raporda şirketin bakiye siparişlerindeki artışa da dikkat çekildi. ASELSAN’ın bakiye siparişlerinin 2016 yılında 6,2 milyar dolar seviyesindeyken 2026’nın ilk yarısında 23,2 milyar dolara yükseldiği ifade edildi. Böylece bakiye siparişlerin yaklaşık 3,7 katına çıktığı ve bu dönemde yıllık bileşik büyümenin yaklaşık yüzde 14 olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca 2026’nın ilk yarısında alınan 4,9 milyar dolarlık yeni iş hacmi ve 2,5 kat seviyesindeki yeni iş/satış oranının şirketin büyüme görünürlüğünü desteklediği belirtildi.

Garanti BBVA Yatırım’ın hedef fiyat güncellemesi, ASELSAN’ın savunma sanayisindeki büyüme beklentileri ve güçlü bakiye siparişleri çerçevesinde yapıldı. Hedef fiyat ve prim potansiyeli kurumun değerlendirmesini yansıtır; gerçekleşecek hisse performansını garanti etmez.

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