Borsa İstanbul'da HRKET koduyla işlem gören Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., aynı gün üç yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki projeleri kapsayan anlaşmaların toplam bedeli 8 milyon 315 bin dolara ulaştı. Sözleşmelerin süreleri ise 1 ay ile 2 yıl arasında değişiyor.

HRKET'TEN 2,8 MİLYON DOLARLIK KATAR PROJESİ

Hareket Proje Taşımacılığı, Katar NFPS Comp-5 Offshore projesi kapsamında yeni bir sözleşme imzaladı.

Anlaşmaya göre şirket, proje ekipmanlarının Umman'ın Duqm Limanı'nda tahmil ve tahliye işlemlerini gerçekleştirecek ve Mina Limanı'na taşınmasına yönelik hizmet sağlayacak.

Bir ay sürmesi planlanan projenin toplam sözleşme bedeli **2 milyon 815 bin dolar

** olarak açıklandı.

KATAR'DAKİ LNG TESİSLERİ İÇİN 2,1 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Şirketin duyurduğu ikinci anlaşma ise Katar'ın Ras Laffan bölgesinde bulunan hasarlı LNG tesislerinin yenilenmesine yönelik çalışmaları kapsıyor.

KAP açıklamasına göre Hareket Proje Taşımacılığı, tesislerin yenilenmesi kapsamında 2.200 ton ve 800 ton kapasiteli paletli vinçlerle ağır kaldırma hizmetleri gerçekleştirecek.

Üç ay sürmesi öngörülen projenin toplam sözleşme bedeli 2 milyon 100 bin dolar olarak bildirildi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Hareket Proje Taşımacılığı'nın üçüncü anlaşması ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren Eversendai Offshore ile imzalandı.

Anlaşma kapsamında şirket, Ras Al Khaimah kentindeki Dragados Projesi için mobil vinç ve paletli vinç hizmetleri sağlayacak.

Diğer iki projeden daha uzun süreli olan sözleşmenin 2 yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.

Sözleşmenin toplam bedeli ise 3 milyon 400 bin dolar olarak açıklandı.

HRKET'İN YENİ ANLAŞMALARININ TOPLAM BEDELİ 8,3 MİLYON DOLAR

Şirketin aynı gün açıkladığı üç yeni iş ilişkisinin detayları şöyle:

Proje Sözleşme bedeli Süre Katar NFPS Comp-5 Offshore / Umman liman operasyonları 2.815.000 USD 1 ay Katar Ras Laffan LNG tesisleri 2.100.000 USD 3 ay BAE Dragados Projesi 3.400.000 USD 2 yıl Toplam 8.315.000 USD

Açıklanan sözleşmelerin toplam büyüklüğü 8 milyon 315 bin dolara ulaşırken, en yüksek bedelli anlaşma 3,4 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dragados Projesi oldu.