Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü TSİ 13.00 itibarıyla yüzde 0,89 düşüşle 11.692,87 puandan işlem gördü. Borsa genelinde satış baskısı öne çıkarken günün en çok yükselen ve düşen hisseleri de belli oldu.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

TSİ 13.00 itibarıyla yükselen hisseler listesinde Gündoğdu Gıda (GUNDG) yüzde 9,96 artışla ilk sırada yer aldı. Boğaziçi Beton (BOBET) yüzde 9,71, Ulusal Faktoring (ULUFA) yüzde 9,66 yükselişle GUNDG’yi takip etti.

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim GUNDG 109,80 %9,96 BOBET 14,92 %9,71 ULUFA 1,59 %9,66 GARFA 22,16 %9,06 ODINE 95,60 %8,57 LIDFA 1,77 %7,27 VAKFA 8,80 %5,26 DOKTA 14,75 %4,24 KLNMA 7,50 %4,02 KLKIM 20,88 %3,98

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Düşüş tarafında ise TRHOL, LYDHO, KUYAS, KARTN, ARASE ve BRKVY yüzde 10 değer kaybıyla öne çıktı. OTTO ve OZATD yüzde 9,99 düşüşle bu hisseleri izledi.

Hisse Son fiyat (TL) Günlük değişim TRHOL 292,50 %-10,00 LYDHO 32,94 %-10,00 KUYAS 10,08 %-10,00 KARTN 74,25 %-10,00 ARASE 76,50 %-10,00 BRKVY 39,98 %-10,00 OTTO 87,35 %-9,99 OZATD 324,25 %-9,99 BURVA 286,00 %-9,99 PRZMA 10,81 %-9,99

Borsa İstanbul’da gün içindeki fiyat hareketleri sürerken, yatırımcıların endeksin yanı sıra hisse bazlı değişimleri de takip etmesi önem taşıyor.

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