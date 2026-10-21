Borsa İstanbul’da 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Yapı Kredi Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde en fazla net alım ve net satım yapılan hisseler belli oldu. TSİ 12.00 itibarıyla açıklanan verilerde satış tarafında TSPOR, alım tarafında ise AS1KVV ilk sırada yer aldı.

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet AS1KVV 4.889.090 %14,72 0,085 PEKGY 3.438.297 %10,36 0,987 YKBNK 3.274.113 %9,86 36,415 ISCTR 2.481.336 %7,47 13,038 SKTAS 2.238.449 %6,74 1,823

Kaynak: ForInvest

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet TSPOR -14.538.530 %8,60 0,798 SASA -13.257.495 %7,84 1,705 PAHOL -8.004.147 %4,73 0,951 CANTE -7.397.249 %4,37 1,005 MRGYO -4.870.233 %2,88 1,18

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.