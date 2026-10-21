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Yapı Kredi Yatırım’ın TSİ 12.00 verilerinde AS1KVV en çok net alım, TSPOR ise en çok net satım yapılan hisse oldu. Net hacim 1,06 milyar lotla ekside kaldı.

Borsa İstanbul’da 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Yapı Kredi Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde en fazla net alım ve net satım yapılan hisseler belli oldu. TSİ 12.00 itibarıyla açıklanan verilerde satış tarafında TSPOR, alım tarafında ise AS1KVV ilk sırada yer aldı.

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet
AS1KVV 4.889.090 %14,72 0,085
PEKGY 3.438.297 %10,36 0,987
YKBNK 3.274.113 %9,86 36,415
ISCTR 2.481.336 %7,47 13,038
SKTAS 2.238.449 %6,74 1,823

Yapı Kredi Yatırım alım satım listesi: TSPOR listenin başında, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

YAPI KREDİ YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet
TSPOR -14.538.530 %8,60 0,798
SASA -13.257.495 %7,84 1,705
PAHOL -8.004.147 %4,73 0,951
CANTE -7.397.249 %4,37 1,005
MRGYO -4.870.233 %2,88 1,18

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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