Borsa İstanbul’da 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço dönemi başladı. 22 Ekim 2026 Perşembe günü finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler belli oldu.
Takvimde Aksigorta, Afyon Çimento ve Ebebek Mağazacılık yer alıyor.
22 Ekim’de Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketler
|Şirket
|Hisse kodu
|Beklenen bilanço tarihi
|Aksigorta A.Ş.
|AKGRT
|22 Ekim 2026
|Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
|AFYON
|22 Ekim 2026
|Ebebek Mağazacılık A.Ş.
|EBEBK
|22 Ekim 2026
Yatırımcılar, şirketlerin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını ve açıklanacak bilançoların hisse performanslarına olası etkilerini yakından takip edecek.