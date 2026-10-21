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Borsa İstanbul’da 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço dönemi başladı. 22 Ekim 2026 Perşembe günü finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler belli oldu.

Takvimde Aksigorta, Afyon Çimento ve Ebebek Mağazacılık yer alıyor.

22 Ekim’de Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketler

Şirket Hisse kodu Beklenen bilanço tarihi
Aksigorta A.Ş. AKGRT 22 Ekim 2026
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. AFYON 22 Ekim 2026
Ebebek Mağazacılık A.Ş. EBEBK 22 Ekim 2026

Yatırımcılar, şirketlerin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını ve açıklanacak bilançoların hisse performanslarına olası etkilerini yakından takip edecek.

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