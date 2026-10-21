Bakır piyasasında ABD’ye yönelen sevkiyatlar, dünyanın diğer bölgelerinde arz sıkışıklığı endişelerini artırdı. Küresel borsa stoklarının yaklaşık yüzde 70’inin ABD’deki depolarda toplanması, tedarik dengesizliğini gündeme taşırken Avrupa’da 2027 teslimatları için bakır primleri rekor seviyelere yükseldi. Zayıflayan dolar da metal fiyatlarını destekledi.

BAKIR FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Bakır fiyatları çarşamba günü sınırlı yükseliş kaydetti. Londra Metal Borsası’nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 06.30 itibarıyla yüzde 0,14 artarak ton başına 14 bin 440 dolara çıktı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en çok işlem gören kasım vadeli bakır kontratı ise yüzde 0,58 yükselişle 109 bin 820 yuana ulaştı.

ABD’nin bakır ithalatına yönelik başlattığı soruşturmanın yarattığı tarife belirsizliği, sevkiyatların Amerikan depolarına yönelmesine neden oldu. Bu gelişmeyle COMEX’te tutulan bakırın, dünya genelinde borsalarda izlenebilen toplam stoklar içindeki payı yaklaşık yüzde 70’e ulaştı. ABD dışındaki bölgelerde arzın daralabileceğine ilişkin endişeler de güçlendi.

AVRUPA’DA BAKIR TESLİMAT PRİMLERİ REKOR SEVİYEDE

Avrupa’da arz sıkışıklığına ilişkin kaygılar, 2027 teslimatları için açıklanan primlere yansıdı. Şilili bakır üreticisi Codelco, Avrupa’ya gelecek yıl yapılacak teslimatlar için ton başına 350 dolar prim teklif etti. Şirketin bu yıl uyguladığı prim 325 dolar seviyesindeydi.

Alman bakır üreticisi Aurubis de Londra Metal Borsası referans fiyatına eklenen teslimat primini yaklaşık yüzde 10 artırarak 347 dolara çıkardı. Böylece Avrupa’daki primler tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

Çin’de ise ithal bakır talebinin göstergelerinden Yangshan primi daha sınırlı bir değişim gösterdi. Söz konusu prim, pazartesi günündeki 137 dolar seviyesinden salı günü 138 dolara yükseldi. Çin’in rafine bakır üretimi de eylülde yıllık yüzde 1,1 artışla 1,26 milyon tona ulaştı.

ZAYIFLAYAN DOLAR METALLERİ DESTEKLEDİ

Bakır fiyatlarında arz ve talep gelişmelerinin yanı sıra doların seyri de etkili oldu. ABD dolarındaki zayıflama, dolar üzerinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek fiyatlara destek sağladı.

Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri de izledi. Reuters anketine katılan 100 ekonomistin 94’ü ekim ayında faizlerin sabit tutulacağını öngörürken, katılımcıların tamamı aralık ayında faiz artışı bekledi.

Diğer baz metallerde de yükseliş görüldü. Nikel fiyatı Londra’da yüzde 1,77, Şanghay’da ise yüzde 2,56 arttı.

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