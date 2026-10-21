Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde yerleşik kurumsal bir şirket arasında 23.445.000 dolar + KDV tutarında sözleşme imzalandı.

SMRTG'DEN 23,4 MİLYON DOLARLIK YENİ İŞ ANLAŞMASI

KAP açıklamasına göre sözleşme, fotovoltaik güneş enerjisi santrali ve enerji nakil hattının anahtar teslim kurulumu ile pay devrini kapsıyor.

İmzalanan anlaşmanın adı "Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali ve Enerji Nakil Hattı Anahtar Teslim Kurulum ve Pay Devri Sözleşmesi" olarak açıklandı.

Şirket, sözleşmeye ilişkin ilk avans ödemesinin de tahsil edildiğini bildirdi.

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ 2027'DE DEVREYE ALINACAK

Smart Güneş Enerjisi, söz konusu projenin geliştirme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Projenin 2027 yılında devreye alınması planlanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"%100 bağlı ortağımız Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş ile yurtiçinde yerleşik kurumsal bir şirket arasında, Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali ve Enerji Nakil Hattı'nın anahtar teslim kurulumu kapsamında, 23.445.000,00 ABD Doları + KDV tutarında 'Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali ve Enerji Nakil Hattı Anahtar Teslim Kurulum ve Pay Devri Sözleşmesi' imzalanmış ve ilk avans ödemesi tahsil edilmiştir."