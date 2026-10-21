Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturması ve tasfiye edilen fonlardaki yatırımcıların ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin üç aşamada yürütüldüğünü belirten Erdoğan, TBMM gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle yatırımcılara yapılacak ödemelerin hızlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ekim 2026 tarihinde AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına değindi.

Tasfiye edilen fonlarda birikimleri bulunan yatırımcıların ödemelerine ilişkin konuşan Erdoğan, Fon Koordinasyon Kurulu ile ekonomi yönetiminin düzenli toplantılar gerçekleştirdiğini belirtti.

ERDOĞAN'DAN FON ÖDEMELERİ İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesinin üç farklı kategoride ele alındığını belirterek ilk önceliğin tasfiye kararı verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesi olduğunu söyledi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İlk aşamada tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. Fon Koordinasyon Kurulu ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak."

FON SORUŞTURMASINDA İKİNCİ AŞAMA: YARGI SÜRECİ

Erdoğan, sürecin ikinci aşamasında manipülasyon yoluyla haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişiler hakkında hukuki işlemlerin yürütüleceğini ifade etti.

Başsavcılıkların elde edilen deliller ve itiraflar doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, manipülasyon yaparak haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulacağını vurguladı.

FON KRİZİNİN TEKRARLANMAMASI İÇİN YENİ TEDBİRLER

Sürecin üçüncü aşamasının benzer olayların yeniden yaşanmasını önlemeye yönelik olduğunu açıklayan Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu tarafından kapsamlı bir rapor hazırlanacağını bildirdi.

Erdoğan, yürütülen çalışmaların ardından kurumsal, bireysel ve mevzuata ilişkin gerekli adımların atılacağını belirtti.

FON YATIRIMCILARINA ÖDEMELER NE ZAMAN HIZLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre ödeme sürecinde TBMM'nin gündemindeki yasa teklifi belirleyici olacak.

Teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye edilen fonlardaki yatırımcılara yönelik ödeme işlemlerinin hızlanması bekleniyor.

Ancak Erdoğan'ın açıklamasında ödemelerin tamamlanacağına ilişkin kesin bir tarih paylaşılmadı.

ERDOĞAN'DAN FON TARTIŞMALARINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması üzerinden yürütülen siyasi tartışmalara da değindi.

Belgeye dayanmayan suçlamaları eleştiren Erdoğan, kamu görevlileri ve kurumlar hakkında mesnetsiz iddialarda bulunulmasına karşı olduklarını belirtti.

Erdoğan, "Çamur at izi kalsın siyasetine teslim olmayız" ifadelerini kullandı.