Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler için Ekim 2026 kampanyalarında yeni fırsatlar sunuluyor. Bankaların nakit promosyon, ek ödül ve finansman avantajlarını içeren paketlerinde toplam tutar 90 bin TL'ye kadar yükseliyor. Ancak yüksek tutarlı tekliflerin tamamı karşılıksız ödeme niteliği taşımıyor.

Bankalar, emekli müşterileri kazanmak için promosyon kampanyalarını ek avantajlarla genişletiyor. Fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcamaları ve yeni müşteri olma gibi koşullarla sunulan ek ödemeler, toplam avantaj tutarını artırıyor.

EMEKLİYE 90 BİN TL'NİN TAMAMI NAKİT ÖDENMİYOR

Ekim ayı kampanyalarında 90 bin TL'ye ulaşan paketlerde önemli bir ayrıntı bulunuyor.

Örnek olarak 20 bin TL nakit promosyonun yanında 70 bin TL faizsiz kredi sunulan bir pakette toplam avantaj 90 bin TL'ye yükseliyor.

Ancak 70 bin TL'lik faizsiz kredinin geri ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla emeklinin karşılıksız olarak alacağı tutarla toplam kampanya avantajı birbirinden farklılık gösteriyor.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Şekerbank emekli promosyonu

Şekerbank, emekli maaşına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında temel promosyon sunuyor.

Banka ayrıca iki fatura talimatına 3 bin TL, belirli kredi kartı harcamalarına 5 bin TL, kredili mevduat hesabına 4 bin TL ve sigorta işlemlerine 5 bin TL ek ödeme fırsatı sağlıyor. Vadesiz hesap için de maaş tutarına bağlı olarak 1.000 TL ile 6 bin TL arasında ödeme sunuluyor.

İş Bankası emekli promosyonu

İş Bankası'nda temel nakit promosyon 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.

Fatura talimatı, kart harcamaları ve sigorta ürünlerine yönelik kampanyalarla toplam avantaj 25 bin TL'ye ulaşabiliyor.

Ekim ayında yeni bireysel emeklilik hesabı açan ve kampanya şartlarını sağlayan emeklilere ayrıca 1.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuluyor.

Yapı Kredi emekli promosyonu

Yapı Kredi, emekli maaşına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor.

Fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve mobil bankacılığa yönelik ek kampanyalarla toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

ING emekli promosyonu

ING, maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sağlıyor.

Fatura talimatı, Turuncu Hesap bakiyesi, kredi kullanımı, kart harcamaları ve dijital müşteri kazanımına yönelik kampanyalarla toplam avantaj 32 bin TL'ye ulaşabiliyor.

QNB emekli promosyonu

QNB'de emekli maaşına göre 8 bin 500 TL, 13 bin 500 TL, 16 bin 500 TL ve 20 bin TL nakit promosyon seçenekleri bulunuyor.

Banka ayrıca eczane ve market harcamalarında yıllık 3 bin TL'ye kadar iade fırsatı sunuyor.

Garanti BBVA emekli promosyonu

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor.

Ek kampanya koşullarının karşılanması halinde 10 bin TL'ye kadar ilave avantajla toplam tutar 25 bin TL'ye ulaşabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONUNDA BANKA DEĞİŞTİRME ŞARTLARI

Emekliler, üç yıllık taahhüt süresi tamamlanmadan da bankalarını değiştirebiliyor.

Ancak taahhüt süresinin dolmasından önce banka değişikliği yapılması durumunda, alınan promosyonun kullanılmayan süreye karşılık gelen bölümünün iade edilmesi gerekiyor.

İade tutarı, temel promosyonun 36 aya bölünmesi ve kalan ay sayısıyla çarpılması üzerinden hesaplanıyor. Ek kampanya ödülleri için ayrıca farklı koşullar bulunabiliyor.

Emekli maaşını taşıma işlemleri e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankaların açıkladığı toplam kampanya tutarları karşılaştırılırken yalnızca en yüksek rakama bakılmaması gerekiyor.

Karşılıksız nakit promosyon, koşula bağlı ek ödemeler, harcama iadeleri ve geri ödemeli krediler ayrı ayrı değerlendirilmeli.

Özellikle faizsiz kredi içeren paketlerde geri ödeme süresi ve aylık taksit tutarları kontrol edilmeli.

Kampanyaların geçerlilik tarihleri ve ödeme koşulları bankalara göre değişebiliyor.