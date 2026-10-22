Gün ortası itibarıyla BIST 100 endeksindeki azalış 39,96 puan olurken, toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel ayrışmalarda bankacılık endeksi yüzde 0,12 prim yaparken, holding endeksi yüzde 0,84 geriledi.

Günün ilk yarısında yatırımcısına en çok kazandıran sektör yüzde 0,61 ile ulaştırma olurken, en sert kayıp yüzde 5,57 düşüşle finansal kiralama ve faktoring tarafında yaşandı.

BANK OF AMERİCA İŞLEMLERİNDE NET SATIŞ BASKISI

22 Ekim 2026 tarihli aracı kurum verilerine göre saat 12:45 itibarıyla Bank of America (BofA), günü -690.665.667 TL net hacimle satıcılı tarafta sürdürdü.

BofA'nın En Çok Sattığı Hisseler:



• TRALT: -197.983.380,70 TL net hacim (yüzde 15,01 pay, 38,998 TL maliyet)

• THYAO: -183.199.948,75 TL net hacim (yüzde 13,89 pay, 265,972 TL maliyet)

• KCHOL: -110.603.157,40 TL net hacim (yüzde 8,39 pay, 201,128 TL maliyet)

• YKBNK: -54.060.770,14 TL net hacim (yüzde 4,10 pay, 35,922 TL maliyet)

• TAVHL: -51.318.540,25 TL net hacim (yüzde 3,89 pay, 275,983 TL maliyet)

BofA'nın En Çok Aldığı Hisseler:



• CITAS: 51.544.442,60 TL net hacim (yüzde 8,21 pay, 94,075 TL maliyet)

• BIMAS: 40.292.899,75 TL net hacim (yüzde 6,41 pay, 380,556 TL maliyet)

• SELEC: 40.109.479,30 TL net hacim (yüzde 6,38 pay, 63,744 TL maliyet)

• GARAN: 34.321.283,10 TL net hacim (yüzde 5,46 pay, 132,908 TL maliyet)

• AKBNK: 30.631.218,30 TL net hacim (yüzde 4,88 pay, 67,874 TL maliyet)

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.