KAP üzerinden yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararlarının şirketin tüzel kişiliği, faaliyetleri veya finansal durumuyla ilgili olmadığı vurgulandı.

VSNMD’DEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Vişne Madencilik, son günlerde bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda şirket paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ortakların ve yöneticilerin gözaltına alındığı yönünde haberler yayımlandığını belirtti.

Şirket, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek sermayesinin yüzde 3 veya daha fazlasına doğrudan sahip ortaklarından, yönetim kurulu üyelerinden ya da yöneticilerinden herhangi birinin gözaltına alınmadığını bildirdi.

Açıklamanın, yatırımcılar ve iş ortaklarından gelen bilgi talepleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 9’uncu maddesi kapsamında yapıldığı kaydedildi.

SPK KARARLARI ŞİRKETİN KENDİSİNİ KAPSAMIYOR

Vişne Madencilik, SPK’nın 16 Ekim 2026 tarihli ve 2026/70 sayılı bülteninde, şirket paylarının Borsa İstanbul pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerine yönelik inceleme sonucunda bazı gerçek ve tüzel kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması, işlem yasağı uygulanması ve lisans iptali kararlarının ilan edildiğini hatırlattı.

Şirket açıklamasında, söz konusu kararların VSNMD paylarında işlem yapan kişilere yönelik olduğu, şirketin tüzel kişiliğini, faaliyetlerini veya finansal durumunu kapsamadığı belirtildi. Bültende adı geçen kişilerin hiçbirinin şirketin yönetim kurulu üyeleri veya yöneticileri olmadığı ifade edilirken, bu kişilerle şirket ve söz konusu ortakları arasında ortaklık, yönetim ya da istihdam ilişkisi bulunmadığı aktarıldı.

“FAALİYETLERİMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR”

Şirket, soruşturma ve SPK bülteninde duyurulan kararlar kapsamında kendisi, yönetim kurulu üyeleri veya yöneticileri hakkında herhangi bir gözaltı, adli tedbir ya da idari tedbir kararı bulunmadığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca ticari faaliyetlerin, müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerin ve sözleşmesel yükümlülüklerin olağan şekilde ve kesintisiz sürdüğü kaydedildi.

Vişne Madencilik, yatırım kararlarını etkileyebilecek bilgi, olay ve gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde KAP üzerinden kamuoyuna duyurulduğunu belirtti. Yeni bir gelişme olması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Şirket, yatırımcıların ve iş ortaklarının yalnızca KAP ve resmi iletişim kanalları üzerinden yapılan açıklamaları dikkate almalarını isterken, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar nedeniyle ticari itibarının ve yatırımcı haklarının korunması amacıyla tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu açıkladı.

Kaynak: Investing

VSNMD HİSSELERİNDE KAYIPLAR ARTTI

Aylık bazda kaybı yüzde 37’yi geçen VSNMD hisseleri TSİ 12.25 itibarıyla yüzde 3,38’lik düşüş ile 20,02 TL’den işle gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 22,96 3 aylık zaman diliminde ise yüzde 62,20 değer kaybetti.

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