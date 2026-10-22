Verilere göre TSİ 12.30 itibarıyla açıklanan verilere göre, alım tarafında SNGYO ilk sırada yer alırken satım tarafında GAILCV öne çıktı.

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım’ın net alım listesinde SNGYO, 8 milyon 569 bin lotla ilk sırada yer aldı. SNGYO’yu 3 milyon 675 bin lotla CANTE, 3 milyon 621 bin lotla GSRAY takip etti.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SNGYO 8.569.008 10,34 2,421 CANTE 3.675.507 4,44 0,98 GSRAY 3.621.716 4,37 0,701 KLGYO 3.511.553 4,24 3,881 KTLEV 2.593.593 3,13 4,699

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satım tarafında ise GAILCV, 13 milyon 400 bin lotluk net satışla ilk sırada bulundu. Bu hisseyi 12 milyon 23 bin lotla EYIMKV ve 9 milyon 904 bin lotla ICIOPV izledi.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet GAILCV -13.400.000 7,02 0,02 EYIMKV -12.023.158 6,30 0,02 ICIOPV -9.904.892 5,19 0,01 PPIUPV -8.211.101 4,30 0,235 TVIFQV -6.593.450 3,46 0,02

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