Takasbank Ödünç Pay Piyasası'nda yerine getirilmeyen bir yükümlülük nedeniyle oluşan temerrüt açığının kapatılması amacıyla Tüpraş (TUPRS), Garanti BBVA (GARAN) ve Yapı Kredi (YKBNK) hisselerinde işlem yapılacak.

Kurum, ilgili pay sıralarında temerrüt alışının takasının 22 Ekim 2026 (Bugün) tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Açıklamada, satış emirlerinin ilgili temerrüt pay sıralarına girilebileceği belirtildi.

BORSADA TEMERRÜT ALIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Temerrüt alışı, Takasbank Ödünç Pay Piyasası'nda bir katılımcının teslim yükümlülüğünü zamanında yerine getirememesi durumunda ortaya çıkan pay açığının kapatılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu işlemde Takasbank, eksik kalan payların temin edilmesi için ilgili temerrüt sırasında alış işlemi gerçekleştiriyor.

Temerrüt alışı yapılması, ilgili şirketlerin finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği veya mali açıdan sorun yaşadığı anlamına gelmiyor. Söz konusu işlem, ödünç pay piyasasındaki takas yükümlülükleriyle ilgili teknik bir süreci ifade ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.