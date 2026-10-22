Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da işlem gören dört şirkette gerçekleştirdiği pay alım ve satım işlemlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamalara göre ICUGS, HRKET ve TRMET hisselerinde net satış yapılırken, KRDMD hisselerinde net alım gerçekleştirildi.

BANK OF AMERICA ICUGS HİSSELERİNDE 8 MİLYON LOT SATTI

Bank of America'nın KAP açıklamasına göre, Merrill Lynch International aracılığıyla 20 Ekim 2026 tarihinde ICG Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (ICUGS) hisselerinde 1,18–1,23 TL fiyat aralığından toplam 8.018.326 lot satış gerçekleştirildi.

İşlem sonucunda kurumun şirketteki dolaylı pay sahipliği oranı yüzde 5,677'den yüzde 3,369'a geriledi.

HRKET HİSSELERİNDE 2,28 MİLYON LOT NET SATIŞ

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği (HRKET) hisselerinde ise 20 Ekim'de 8,24–8,82 TL fiyat aralığından 9.018.641 lot alım ve 11.300.933 lot satış yapıldı.

İşlemler sonucunda 2.282.292 lot net satış gerçekleşti.

Böylece Bank of America'nın Merrill Lynch International üzerinden sahip olduğu dolaylı payların sermayedeki oranı yüzde 3,065'ten yüzde 2,924'e düştü.

KRDMD HİSSELERİNDE 5,93 MİLYON LOT NET ALIM

Bank of America'nın alım yönünde işlem gerçekleştirdiği hisse ise Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD) oldu.

16 Ekim 2026 tarihinde Merrill Lynch International tarafından 36,93–48,99 TL fiyat aralığından 11.862.647 lot alım ve 5.926.076 lot satış gerçekleştirildi.

İşlemler sonucunda 5.936.571 lot net alım yapıldı.

Merrill Lynch International'ın Kardemir'deki doğrudan pay sahipliği oranı yüzde 2,598'den yüzde 3,118'e yükseldi.

TRMET HİSSELERİNDE 3,51 MİLYON LOT NET SATIŞ

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri (TRMET) hisselerinde de satış ağırlıklı işlemler gerçekleşti.

20 Ekim 2026 tarihinde Merrill Lynch International ve BofA Securities aracılığıyla 120,28–122,60 TL fiyat aralığından 552.932 lot alım ve 4.068.704 lot satış yapıldı.

Böylece hissede 3.515.772 lot net satış gerçekleşti.

İşlemlerin ardından Bank of America'nın şirketteki dolaylı pay sahipliği oranı yüzde 3,358'den yüzde 2,452'ye geriledi.