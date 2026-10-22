Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji piyasalarında yaşanan tedarik şokunun 2022 yılındaki enerji krizinden 7 kat daha büyük olduğunu söyledi. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve borçlanma maliyetlerinin arttığını belirten Şimşek, kısıtlayıcı para politikalarının önemine işaret etti.

"ENERJİ ŞOKU 2022 KRİZİNDEN 7 KAT DAHA BÜYÜK"

Küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere değinen Bakan Şimşek, dünyanın büyük bir enerji tedarik şokuyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Mevcut enerji şokunun 2022 yılında yaşanan krizden 7 kat daha büyük olduğunu belirten Şimşek, İran Savaşı'nın başlamasından bu yana emtia fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Küresel ekonomide uzun vadeli faiz oranlarının yüksek seyrettiğini ve borçluluk seviyelerinin arttığını aktaran Şimşek, yükselen borçlanma maliyetlerinin ekonomik koşulları daha karmaşık hale getirdiğini vurguladı.

KISITLAYICI PARA POLİTİKASI MESAJI

Küresel ekonomik koşulların merkez bankalarının politikaları üzerindeki etkisini değerlendiren Şimşek, mevcut belirsizlik ortamında veri odaklı ve kısıtlayıcı para politikalarının uygulanması gerektiğini söyledi.

Enerji ithalatına bağımlılığın azaltılmasının önemine işaret eden Şimşek, bu kapsamda yeşil dönüşümün hızlandırılması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ ÜSSÜ KONUMUNA VURGU YAPTI

Türkiye'nin bölgesel enerji ticaretindeki rolüne değinen Şimşek, ülkenin önemli bir enerji üssü konumunda bulunduğunu ifade etti.

Küresel finansal krizden bu yana korumacılık politikalarının yaygınlaştığını belirten Şimşek, Türkiye'nin bu ortamda serbest ticaret anlaşmaları imzalamaya ve ticari ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Bakan Şimşek, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmalara karşı Türkiye'nin barış ve arabuluculuk faaliyetlerine yatırım yaptığını da dile getirdi.

YÜKSEK FAİZ BÜYÜMENİN ÖNÜNDE ENGEL OLMAYACAK

Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, yüksek faiz oranlarının Türkiye'deki ekonomik büyümenin önünde engel olmayacağını söyledi.

Enflasyon konusunda bazı sorunların devam ettiğini kabul eden Şimşek, bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

SAVUNMA İHRACATINDA İLK 10 HEDEFİ

Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümüne de değinen Şimşek, ülkenin 1990'lı yıllarda dünyanın en büyük dört savunma sanayisi ithalatçısından biri olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin bugün önemli savunma sanayisi ihracatçıları arasında yer aldığını belirten Şimşek, 2026 yılında küresel savunma ihracatında ilk 10 ülke arasına girmeyi umduklarını söyledi.

Konuşmasında Türkiye'nin uluslararası konumuna da değinen Şimşek, Türk dizilerinin dünya genelindeki popülerliğine işaret ederek ülkenin bu alanda üçüncü sırada bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'deki üniversitelerde 380 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Şimşek, yapay zekânın ekonomik ve toplumsal yapılar üzerinde dönüştürücü etkileri olacağını vurguladı.