Şirket, vize randevularının ücretsiz olduğunu hatırlatarak ücret karşılığında “garantili randevu” veya “olumlu vize sonucu” vaat eden kişi ve kuruluşlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Ekim’de başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya ve internet platformları üzerinden vatandaşlara "garantili vize ve randevu" vaadiyle para toplayan şebekelere yönelik operasyon düğmesine basıldı.

Vaat edilen hizmetleri sunmamalarına rağmen alınan ücretleri iade etmeyerek vatandaşları mağdur ettiği öne sürülen bazı danışmanlık firmaları ve kişilerden oluşan 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

"RANDEVULAR ÜCRETSİZDİR, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA ÖDEME YAPMAYIN"

Yürütülen soruşturmanın başvuru süreçlerinin daha adil ve hızlı işlemesine katkı sağlayacağını belirten VFS Global, yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:

• Randevu Ücreti Yoktur: VFS Global üzerinden alınan randevular tamamen ücretsizdir.

• Vize Garantisine İnanmayın: Belirli bir zaman diliminde randevu bulma veya vize başvurusunun kesin olarak olumlu sonuçlanacağı yönündeki vaatlerin gerçek dışı olduğu ifade edildi.

• Üçüncü Taraf Şahıslara Dikkat: Şirket adına hareket ettiğini iddia eden aracılara, randevu temini gerekçesiyle hiçbir şekilde ödeme yapılmaması gerektiği vurgulandı.

SİSTEMDE KÖTÜYE KULLANIMA KARŞI GÜVENLİK DUVARI

Aracıların ve dolandırıcıların sistemi suistimal etmesini engellemek adına bir dizi yeni teknolojik güvenlik önleminin devreye alındığını duyuran VFS Global, uygulanan tedbirleri şöyle sıraladı:

• E-posta ve IP Sınırlamaları: Şüpheli e-posta alan adları engellenirken, tek bir e-posta adresi üzerinden alınabilecek randevu sayısına sınır getirildi ve olağan dışı IP erişimleri otomatik olarak bloke edildi.

• VPN ve OTP Doğrulaması: VPN kullanımı kısıtlanırken, bekleme listeleri ve gelişmiş tek kullanımlık şifre (OTP) doğrulama adımlarıyla randevu alım güvenliği üst seviyeye çıkarıldı.

"ERKEN PLANLAYIN, YALNIZCA RESMÎ KANALLARI KULLANIN"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan VFS Global Türkiye ve Azerbaycan Bölge Başkanı Sertan Aslantürk, yurt dışı seyahat planı yapan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Seyahatlerin mümkün olduğunca erken tarihlerde planlanması gerektiğini belirten Aslantürk, "Ücret karşılığında randevu ya da olumlu vize sonucu vaat eden şahıs ve kurumlar kesinlikle VFS Global’i temsil etmemektedir. Başvuru sahiplerinin randevulara adil, güvenli ve doğrudan erişebilmesi için güvenlik altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Vatandaşlarımız sadece resmî VFS Global kanallarını kullanmalıdır" ifadelerini kullandı.