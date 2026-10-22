BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3 seviyesinde korudu. Ancak kurum, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik büyümenin yavaşlayabileceğini belirterek üç önemli riske işaret etti. Yüksek enerji fiyatları ve ekonomik faaliyetteki zayıflamanın yanı sıra son dönemde yaşanan fon krizinin de büyüme görünümü üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME YAVAŞLAYABİLİR

BBVA Research, üçüncü çeyreğe ilişkin verilerin yaklaşık yüzde 30'unu kapsayan aylık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) göstergesinin yıllık bazda yüzde 2,7 büyümeye işaret ettiğini açıkladı.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 büyürken kurum, üçüncü çeyrekte bu oranın yüzde 0,5 seviyesine gerileyebileceğini öngördü.

Raporda, toplam GSYH ile tarım dışı GSYH tahminleri arasındaki farklılığa da değinildi. Söz konusu ayrışmanın, yıl boyunca elverişli seyreden hasat koşullarının tarımsal üretime sağladığı destekten kaynaklanabileceği belirtildi.

BBVA TÜRKİYE İÇİN 3 BÜYÜK RİSK SIRALADI

BBVA Research, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3 büyüyeceğine yönelik tahminini değiştirmedi. Ancak bu beklentinin gerçekleşmesini zorlaştırabilecek aşağı yönlü risklerin arttığına işaret etti.

Kurumun değerlendirmesinde üç temel unsur üzerinde duruldu:

- Yüksek enerji fiyatları: Petrol ve diğer enerji maliyetlerinin yüksek seviyelerde kalmasının ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturması.

- Ekonomik faaliyette zayıflama: Özellikle sanayi üretimindeki yavaşlamanın büyüme performansını sınırlandırması.

- Fon krizinin olası etkileri: Son dönemde yaşanan fon tasfiyesi sürecinin finansal piyasalar ve ekonomik faaliyet üzerindeki muhtemel yansımaları.

Böylece Türkiye'de son haftalarda gündemde olan fon krizi, uluslararası bir finans kuruluşunun büyüme görünümüne ilişkin risk değerlendirmesinde de yer aldı.

FON KRİZİ BÜYÜMEYİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

BBVA Research'ün fon krizini aşağı yönlü riskler arasında değerlendirmesi, finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin reel ekonomi üzerindeki olası etkilerini de gündeme taşıdı.

Fon tasfiyesi sürecinin yatırımcı güveni, finansal piyasalardaki likidite koşulları ve yatırım kararları üzerindeki muhtemel etkileri, büyüme açısından izlenebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Bununla birlikte fon krizinin ekonomik büyümeyi ne ölçüde etkileyebileceğine ilişkin raporda sayısal bir tahmin paylaşılmadı.

DÜNYA BANKASI VE IMF'NİN TÜRKİYE BÜYÜME TAHMİNLERİ

BBVA Research'ün yüzde 3'lük büyüme beklentisi, diğer uluslararası kuruluşların Türkiye tahminlerinin üzerinde bulunuyor.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörürken 2027 için yüzde 3,8, 2028 için ise yüzde 4,5 büyüme tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 2,7 olarak açıkladı. Kurum, Türkiye ekonomisinin 2027'de yüzde 3,6, 2028'de ise yüzde 4 büyümesini bekliyor.

IMF'nin 2026 yılına ilişkin son tahmini, nisan ayındaki öngörüsüne göre 0,7 puanlık aşağı yönlü revizyona işaret ediyor.