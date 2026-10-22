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DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR), 2026/2027 sezonuna yönelik pamuk tedariki kapsamında kritik bir uluslararası ticarete imza attığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre küresel pazarlardaki konumunu güçlendirme hedefi doğrultusunda Brezilya menşeli pamuk alımı için sözleşme bağlandı.

Alım anlaşması, New York Emtia Borsası’nda (ICE) işlem gören pamuk vadeli kontrat fiyatları baz alınarak "alıcı opsiyonlu" finansal yapıda kurgulandı.

Anlaşmaya konu olan pamukların güncel piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyon ABD doları seviyesinde olduğu bildirildi.

Tedarik edilecek ürünlerin 2026 yılının aralık ayında teslim alınması planlanıyor.

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"ALICI OPSİYONLU" YAPI AVANTAJ SAĞLAYACAK

Söz konusu alıcı opsiyonu mekanizması, DCT Trading'e New York borsasındaki fiyat dalgalanmalarına karşı esneklik imkânı tanıyor.

Şirket, nihai fiyatı teslimat tarihine kadar olan süreçte uygun gördüğü borsa seviyelerinden sabitleme hakkına sahip olacak.

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