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Çinli bankacılık devi ICBC'nin Türkiye iştiraki ICBC Bank Turkey, Antalya şubesini kapattı. Banka, Türkiye'deki faaliyetlerini 10 şubeyle sürdürecek.

Dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan Çinli finans devi ICBC'den Türkiye'de dikkat çeken bir hamle geldi. Türkiye'deki bankacılık faaliyetlerini ICBC Bank Turkey üzerinden sürdüren kuruluş, Antalya şubesinin faaliyetlerine son verdi. Şube ağını daraltan banka, Türkiye genelinde 10 şubeyle hizmet vermeye devam edecek.

ÇİNLİ BANKACILIK DEVİ TÜRKİYE'DE ŞUBE KAPATTI

Çin merkezli Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Bank Turkey, Antalya'daki şubesini kapattı.

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NTV'nin aktardığı bilgilere göre bankanın Antalya şubesindeki faaliyetleri sona ererken, müşteri hizmetleri ve kurumsal bankacılık işlemleri diğer merkezlere yönlendirildi.

Şube kapanışıyla birlikte bankanın Türkiye'deki fiziksel hizmet ağı 10 şubeye geriledi.

Dünya devi banka Türkiye de şube kapattı! 10 şubeyle devam edecek, Görsel 1

ICBC BANK TURKEY'NİN TÜRKİYE'DE HANGİ ŞUBELERİ KALDI?

Antalya şubesinin kapanmasının ardından ICBC Bank Turkey'nin faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen 10 şube Adana, Altunizade, Ankara, Bakırköy, Bursa, İzmir
Kozyatağı, Genel Müdürlük Merkez, Söğütözü ve Taksimde yer alıyor.

Banka, Türkiye'deki finansal hizmetlerini mevcut şube ağı üzerinden sunmayı sürdürüyor.

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ICBC HANGİ ÜLKENİN BANKASI?

ICBC, açılımıyla Industrial and Commercial Bank of China, Çin merkezli bir bankacılık kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Aktif büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük bankaları arasında bulunan ICBC, uluslararası bankacılık sektöründe önemli bir konuma sahip.

Türkiye'de ICBC Bank Turkey adıyla faaliyet gösteren banka, bireysel ve kurumsal müşterilerine çeşitli finansal hizmetler sunuyor.

Dünya devi banka Türkiye de şube kapattı! 10 şubeyle devam edecek, Görsel 2

ICBC TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Antalya şubesinin kapanması, bankanın Türkiye'deki tüm operasyonlarını sonlandırdığı anlamına gelmiyor.

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Aktarılan bilgilere göre ICBC Bank Turkey, Türkiye genelindeki diğer 10 şubesi üzerinden hizmet vermeyi sürdürecek.

Öte yandan Antalya şubesinin kapatılmasının ardından başka şubelerin de kapanacağına ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor.

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