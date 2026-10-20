Tesla’nın yeni Roadster modeli ve “uçan araba” teknolojisiyle gündeme gelmesi, şirket hisselerindeki düşüşü durduramadı. Yılbaşından bu yana yüzde 18’in üzerinde değer kaybeden Tesla hisselerinde gözler, çarşamba günü açıklanacak üçüncü çeyrek bilançosuna çevrildi. Şirketin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

TESLA HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Elektrikli otomobil sektörünün önde gelen şirketlerinden Tesla, geçen hafta düzenlediği etkinlikte yeni Roadster modelini ve “uçan araba” teknolojisini tanıttı. Havada takla atabilen ve dik rampalardan tırmanabilen fütüristik model büyük yankı uyandırsa da gelişmeler şirketin borsa performansına olumlu yansımadı.

Yüksek değerleme endişeleri ve genel piyasa koşullarının etkisiyle Tesla hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 18’in üzerinde geriledi. Hisselerde yalnızca geçen hafta yaşanan düşüş ise yaklaşık yüzde 7,3 oldu.

ROBOTAKSİ VE OPTİMUS YATIRIMLARI MERCEK ALTINDA

Analistler, Tesla’nın robotaksi, insansı robot Optimus ve yapay zekâ altyapısına yönelik yüksek tutarlı yatırımlarının ne zaman sürdürülebilir gelir yaratacağının belirsizliğini koruduğuna dikkat çekiyor.

Beklenen getirilerin gecikmesi, şirket hisseleri üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin borçlanma maliyetlerine etkisi de Tesla’nın nakit akışına ilişkin endişeleri gündeme taşıyor.

TESLA’NIN CDS PRİMİ MAYIS 2023’TEN BU YANA ZİRVEDE

Şirketin finansal risklerine ilişkin endişeler artarken Tesla’nın 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 188,1 baz puana yükseldi. Böylece CDS, Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Hisse performansı ve borç risklerine ilişkin tartışmalar sürerken yatırımcıların odağı, şirketin açıklayacağı finansal sonuçlara çevrildi.

GÖZLER ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSUNDA

Tesla’nın çarşamba günü ABD piyasalarının kapanmasının ardından üçüncü çeyrek bilançosunu açıklaması bekleniyor. Şirketin araç teslimatları 486 bin 532 adetle beklentileri aşarken Avrupa satışlarında da artış kaydedildi.

Ancak yatırımcıların kararlarında yalnızca teslimat rakamları değil, finansal tablolardaki kârlılık görünümü ve robotik yatırımların gelirlere ne ölçüde yansıdığı da belirleyici olacak.

Kaynak: Ekonomim