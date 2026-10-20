Fon krizi Borsa İstanbul’da halka arz endeksi üzerindeki baskıyı artırırken, XHARZ endeksinde haftalık ve aylık kayıplar dikkat çekti. Öte yandan Emlak Katılım Bankası, Namet Gıda, Tiryaki Anadolu Holding, TV8 ve Tatilbudur gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu 136 kuruluşun halka arz için beklediği bildirildi.

Halka Arz (XHARZ) endeksinde 20 Ekim 2026 saat 13.51 itibarıyla haftalık kayıp yüzde 17’yi, aylık kayıp ise yüzde 54’ü aştı. Fon krizinin piyasalarda yarattığı dalgalanma sürerken, endeksteki düşüşler yatırımcıların gündeminde yer aldı.

136 ŞİRKET HALKA ARZ İÇİN BEKLİYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre sermaye piyasalarına açılmak isteyen şirketlerin oluşturduğu listede farklı sektörlerden 136 kuruluş bulunuyor. Bankacılık, enerji, gıda, teknoloji, sağlık, turizm, otomotiv ve gayrimenkul gibi alanlara yayılan liste, halka arz hazırlığındaki şirket çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Listede Emlak Katılım Bankası, Tiryaki Anadolu Holding, Rönesans Altyapı Sistemleri, Namet Gıda, Karesi Polyester ve Petrokimya, Tatilbudur, Daiichi Elektronik ve TV8 TV Yayıncılık gibi şirketler öne çıkıyor.

HALKA ARZ BEKLEME LİSTESİ

Sıra Şirket adı 1 Emlak Katılım Bankası 2 Tiryaki Anadolu Holding 3 Rönesans Altyapı Sistemleri 4 Namet Gıda 5 Karesi Polyester ve Petrokimya 6 Tatilbudur 7 Daiichi Elektronik 8 Hayri Ögelman Madencilik 9 Trakya Elektrik Dağıtım 10 Sakarya Elektrik Dağıtım 11 Aras Elektrik Dağıtım 12 Aksa Elektrik Perakende Satış 13 TV8 TV Yayıncılık 14 Re Pie Yatırım Holding 15 Adra Holding 16 Naturel Holding 17 Q Yatırım Holding 18 Taksim Holding 19 Effective Invest Yatırım Holding 20 Fiba Faktoring 21 Doğa Sigorta 22 Ankara Anonim Türk Sigorta 23 Multinet Kurumsal Hizmetleri 24 Hedef Grup Satış Dağıtım 25 Noksel Çelik Boru Sanayi 26 Dorçe Prefabrik Yapı 27 Borsan Kablo Elektrik 28 CMS Jant 29 Reis Makine 30 Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri 31 Elin Elektrik 32 INAVITAS Enerji 33 Oltan Köleoğlu Elektrik 34 Fortis Enerji Elektrik Üretim 35 Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim 36 Point Solar Elektrik Üretim 37 ADM Energy Elektrik Yatırımları 38 EFG Elektrik Enerji 39 Elestaş Elektrik Üretim 40 Kon-Tek 41 DBE Elektrik Mühendislik 42 Konelsis Enerji 43 Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları 44 Peak PV Solar Teknolojileri 45 Baycan Elektrik Müteahhitlik 46 Alnus Yatırım 47 Marbaş Menkul 48 Bulls Yatırım 49 Haver Farma İlaç 50 Ekici Süt 51 Hastavuk Gıda 52 Beşler Makarna 53 Tellioğlu Yem Gıda 54 Volta Motor 55 Sinbo Küçük Ev Aletleri 56 Pilsan Plastik ve Oyuncak 57 Eti Elektrometalurji 58 Efor Gübre Madencilik 59 Anadolu Mikronize Kimya 60 Hür Çelik 61 Koç Bakır Kablo 62 Reçber Kablo 63 Demes Kablo 64 Makel Elektrik Malzemeleri 65 Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi 66 Vaden Otomotiv 67 Mercanlar Otomotiv 68 Otosor Otomotiv 69 Evofone Teknoloji 70 Innovance Bilgi Teknolojileri 71 Joy Game Oyun ve Teknoloji 72 PTTEM Teknoloji 73 Atel Teknoloji ve Savunma 74 Biosys Biyomedikal Mühendislik 75 Multikan Sağlık Ürünleri 76 Özel İskenderun Gelişim Hastanesi 77 Baytuna Grup Yatırım 78 Milk Academy Süt Ürünleri 79 Tarım Kredi Süt Ürünleri 80 Fide Konserve Gıda 81 Aycan Entegre Gıda 82 Temas Gıda 83 Doğkar Gıda Maddeleri 84 Pek Dondurulmuş Gıda 85 As Ofis Damızlık Yumurta 86 Özova Tarım 87 Özlem Tarım Ürünleri 88 Sector Tarım 89 Kuzuoğlu Su Ürünleri 90 Beyoğlu Çikolata 91 Panda Alüminyum 92 Proline PVC Plastik 93 Sönmez Global Plastik 94 Separ Plastik 95 Çimstone İnşaat Malzemeleri 96 Arkoz Madencilik 97 Özseç Beton Madencilik 98 Asos Proses Makine 99 Gümüşoğlu Tekstil 100 Sapro Temizlik Ürünleri 101 Zebrano Mobilya Teknolojileri 102 Club Jolly Turizm 103 Odeon Turizm İşletmeciliği 104 Anemon Turizm 105 Esasburda Turizm 106 Güllük Mandalya Turizm 107 İDC Liman İşletmeleri 108 Termopet Akaryakıt 109 NMT Lojistik 110 Akademi Çevre Entegre Atık 111 Deba Atık Yönetimi 112 Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm 113 Kisan İnşaat Mühendislik 114 Aksam Otogong 115 Sanat Ambalaj 116 İz Baskı 117 Parteks Kağıt Endüstrisi 118 Divapan Entegre Ağaç Panel 119 İstinyepark GYO 120 Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım 121 Oğuzata GYO 122 Ral GYO 123 Başakkent GYO 124 Selectum GYO 125 IC GYO 126 Mar GYO 127 Dağ GYO 128 İON Kentsel GYO 129 Babacan GYO 130 Zen GSYİH 131 Başakkent GSYO 132 İhlas GSYO 133 Koray GSYO 134 Ekol GSYO 135 Tera GSYO 136 Sustain Tech GSYO

HALKA ARZ PİYASASINDA SON YILLARIN GÖRÜNÜMÜ

Haberde yer alan verilere göre Borsa İstanbul’da 2024 yılında 34 halka arz gerçekleşirken şirketler toplam 59,5 milyar TL finansman sağladı. 2025 yılında halka arz sayısı 18’e geriledi. 2026 yılında ise ekim ayına kadar 36 halka arz gerçekleştiği ve toplam büyüklüğün yaklaşık 92,2 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi.

Böylece 2024, 2025 ve 2026’nın ekim ayına kadar gerçekleşen halka arz sayısı 88’e çıktı. Bekleme listesindeki 136 şirket, söz konusu dönemde gerçekleşen halka arzların toplamından daha yüksek bir sayıya karşılık geliyor.

Ancak listede bulunan şirketlerin tamamının halka arz başvurusunun onaylandığı veya belirli bir tarihte borsada işlem görmeye başlayacağı anlamına gelmediği unutulmamalı. Halka arz süreçlerinin ilerleyişinde şirketlerin hazırlıkları, gerekli düzenleyici onaylar, piyasa koşulları ve yatırımcı talebi belirleyici olacak.