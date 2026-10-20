Fon krizinin etkisiyle Halka Arz Endeksi’nde (XHARZ) kayıplar artarken, Emlak Katılım, Namet Gıda ve Tatilbudur’un da aralarında bulunduğu 136 şirketin halka arz için beklemesi dikkat çekti.
Fon krizi Borsa İstanbul’da halka arz endeksi üzerindeki baskıyı artırırken, XHARZ endeksinde haftalık ve aylık kayıplar dikkat çekti. Öte yandan Emlak Katılım Bankası, Namet Gıda, Tiryaki Anadolu Holding, TV8 ve Tatilbudur gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu 136 kuruluşun halka arz için beklediği bildirildi.
Halka Arz (XHARZ) endeksinde 20 Ekim 2026 saat 13.51 itibarıyla haftalık kayıp yüzde 17’yi, aylık kayıp ise yüzde 54’ü aştı. Fon krizinin piyasalarda yarattığı dalgalanma sürerken, endeksteki düşüşler yatırımcıların gündeminde yer aldı.
136 ŞİRKET HALKA ARZ İÇİN BEKLİYOR
Ekonomim'de yer alan habere göre sermaye piyasalarına açılmak isteyen şirketlerin oluşturduğu listede farklı sektörlerden 136 kuruluş bulunuyor. Bankacılık, enerji, gıda, teknoloji, sağlık, turizm, otomotiv ve gayrimenkul gibi alanlara yayılan liste, halka arz hazırlığındaki şirket çeşitliliğini ortaya koyuyor.
Listede Emlak Katılım Bankası, Tiryaki Anadolu Holding, Rönesans Altyapı Sistemleri, Namet Gıda, Karesi Polyester ve Petrokimya, Tatilbudur, Daiichi Elektronik ve TV8 TV Yayıncılık gibi şirketler öne çıkıyor.
HALKA ARZ BEKLEME LİSTESİ
|Sıra
|Şirket adı
|1
|Emlak Katılım Bankası
|2
|Tiryaki Anadolu Holding
|3
|Rönesans Altyapı Sistemleri
|4
|Namet Gıda
|5
|Karesi Polyester ve Petrokimya
|6
|Tatilbudur
|7
|Daiichi Elektronik
|8
|Hayri Ögelman Madencilik
|9
|Trakya Elektrik Dağıtım
|10
|Sakarya Elektrik Dağıtım
|11
|Aras Elektrik Dağıtım
|12
|Aksa Elektrik Perakende Satış
|13
|TV8 TV Yayıncılık
|14
|Re Pie Yatırım Holding
|15
|Adra Holding
|16
|Naturel Holding
|17
|Q Yatırım Holding
|18
|Taksim Holding
|19
|Effective Invest Yatırım Holding
|20
|Fiba Faktoring
|21
|Doğa Sigorta
|22
|Ankara Anonim Türk Sigorta
|23
|Multinet Kurumsal Hizmetleri
|24
|Hedef Grup Satış Dağıtım
|25
|Noksel Çelik Boru Sanayi
|26
|Dorçe Prefabrik Yapı
|27
|Borsan Kablo Elektrik
|28
|CMS Jant
|29
|Reis Makine
|30
|Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri
|31
|Elin Elektrik
|32
|INAVITAS Enerji
|33
|Oltan Köleoğlu Elektrik
|34
|Fortis Enerji Elektrik Üretim
|35
|Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim
|36
|Point Solar Elektrik Üretim
|37
|ADM Energy Elektrik Yatırımları
|38
|EFG Elektrik Enerji
|39
|Elestaş Elektrik Üretim
|40
|Kon-Tek
|41
|DBE Elektrik Mühendislik
|42
|Konelsis Enerji
|43
|Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları
|44
|Peak PV Solar Teknolojileri
|45
|Baycan Elektrik Müteahhitlik
|46
|Alnus Yatırım
|47
|Marbaş Menkul
|48
|Bulls Yatırım
|49
|Haver Farma İlaç
|50
|Ekici Süt
|51
|Hastavuk Gıda
|52
|Beşler Makarna
|53
|Tellioğlu Yem Gıda
|54
|Volta Motor
|55
|Sinbo Küçük Ev Aletleri
|56
|Pilsan Plastik ve Oyuncak
|57
|Eti Elektrometalurji
|58
|Efor Gübre Madencilik
|59
|Anadolu Mikronize Kimya
|60
|Hür Çelik
|61
|Koç Bakır Kablo
|62
|Reçber Kablo
|63
|Demes Kablo
|64
|Makel Elektrik Malzemeleri
|65
|Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi
|66
|Vaden Otomotiv
|67
|Mercanlar Otomotiv
|68
|Otosor Otomotiv
|69
|Evofone Teknoloji
|70
|Innovance Bilgi Teknolojileri
|71
|Joy Game Oyun ve Teknoloji
|72
|PTTEM Teknoloji
|73
|Atel Teknoloji ve Savunma
|74
|Biosys Biyomedikal Mühendislik
|75
|Multikan Sağlık Ürünleri
|76
|Özel İskenderun Gelişim Hastanesi
|77
|Baytuna Grup Yatırım
|78
|Milk Academy Süt Ürünleri
|79
|Tarım Kredi Süt Ürünleri
|80
|Fide Konserve Gıda
|81
|Aycan Entegre Gıda
|82
|Temas Gıda
|83
|Doğkar Gıda Maddeleri
|84
|Pek Dondurulmuş Gıda
|85
|As Ofis Damızlık Yumurta
|86
|Özova Tarım
|87
|Özlem Tarım Ürünleri
|88
|Sector Tarım
|89
|Kuzuoğlu Su Ürünleri
|90
|Beyoğlu Çikolata
|91
|Panda Alüminyum
|92
|Proline PVC Plastik
|93
|Sönmez Global Plastik
|94
|Separ Plastik
|95
|Çimstone İnşaat Malzemeleri
|96
|Arkoz Madencilik
|97
|Özseç Beton Madencilik
|98
|Asos Proses Makine
|99
|Gümüşoğlu Tekstil
|100
|Sapro Temizlik Ürünleri
|101
|Zebrano Mobilya Teknolojileri
|102
|Club Jolly Turizm
|103
|Odeon Turizm İşletmeciliği
|104
|Anemon Turizm
|105
|Esasburda Turizm
|106
|Güllük Mandalya Turizm
|107
|İDC Liman İşletmeleri
|108
|Termopet Akaryakıt
|109
|NMT Lojistik
|110
|Akademi Çevre Entegre Atık
|111
|Deba Atık Yönetimi
|112
|Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm
|113
|Kisan İnşaat Mühendislik
|114
|Aksam Otogong
|115
|Sanat Ambalaj
|116
|İz Baskı
|117
|Parteks Kağıt Endüstrisi
|118
|Divapan Entegre Ağaç Panel
|119
|İstinyepark GYO
|120
|Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım
|121
|Oğuzata GYO
|122
|Ral GYO
|123
|Başakkent GYO
|124
|Selectum GYO
|125
|IC GYO
|126
|Mar GYO
|127
|Dağ GYO
|128
|İON Kentsel GYO
|129
|Babacan GYO
|130
|Zen GSYİH
|131
|Başakkent GSYO
|132
|İhlas GSYO
|133
|Koray GSYO
|134
|Ekol GSYO
|135
|Tera GSYO
|136
|Sustain Tech GSYO
HALKA ARZ PİYASASINDA SON YILLARIN GÖRÜNÜMÜ
Haberde yer alan verilere göre Borsa İstanbul’da 2024 yılında 34 halka arz gerçekleşirken şirketler toplam 59,5 milyar TL finansman sağladı. 2025 yılında halka arz sayısı 18’e geriledi. 2026 yılında ise ekim ayına kadar 36 halka arz gerçekleştiği ve toplam büyüklüğün yaklaşık 92,2 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi.
Böylece 2024, 2025 ve 2026’nın ekim ayına kadar gerçekleşen halka arz sayısı 88’e çıktı. Bekleme listesindeki 136 şirket, söz konusu dönemde gerçekleşen halka arzların toplamından daha yüksek bir sayıya karşılık geliyor.
Ancak listede bulunan şirketlerin tamamının halka arz başvurusunun onaylandığı veya belirli bir tarihte borsada işlem görmeye başlayacağı anlamına gelmediği unutulmamalı. Halka arz süreçlerinin ilerleyişinde şirketlerin hazırlıkları, gerekli düzenleyici onaylar, piyasa koşulları ve yatırımcı talebi belirleyici olacak.