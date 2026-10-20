Google Haberler

Fon krizinin etkisiyle Halka Arz Endeksi’nde (XHARZ) kayıplar artarken, Emlak Katılım, Namet Gıda ve Tatilbudur’un da aralarında bulunduğu 136 şirketin halka arz için beklemesi dikkat çekti.

Fon krizi Borsa İstanbul’da halka arz endeksi üzerindeki baskıyı artırırken, XHARZ endeksinde haftalık ve aylık kayıplar dikkat çekti. Öte yandan Emlak Katılım Bankası, Namet Gıda, Tiryaki Anadolu Holding, TV8 ve Tatilbudur gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu 136 kuruluşun halka arz için beklediği bildirildi.

Halka Arz (XHARZ) endeksinde 20 Ekim 2026 saat 13.51 itibarıyla haftalık kayıp yüzde 17’yi, aylık kayıp ise yüzde 54’ü aştı. Fon krizinin piyasalarda yarattığı dalgalanma sürerken, endeksteki düşüşler yatırımcıların gündeminde yer aldı.

Halka arz hisselerinde çöküş! 53’ü düştü, 3’ü ayakta kaldı Halka arz hisselerinde çöküş! 53’ü düştü, 3’ü ayakta kaldı

136 ŞİRKET HALKA ARZ İÇİN BEKLİYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre sermaye piyasalarına açılmak isteyen şirketlerin oluşturduğu listede farklı sektörlerden 136 kuruluş bulunuyor. Bankacılık, enerji, gıda, teknoloji, sağlık, turizm, otomotiv ve gayrimenkul gibi alanlara yayılan liste, halka arz hazırlığındaki şirket çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Listede Emlak Katılım Bankası, Tiryaki Anadolu Holding, Rönesans Altyapı Sistemleri, Namet Gıda, Karesi Polyester ve Petrokimya, Tatilbudur, Daiichi Elektronik ve TV8 TV Yayıncılık gibi şirketler öne çıkıyor.

XHARZ da kayıplar artarken 136 şirket halka arz olmayı bekliyor, Görsel 1

HALKA ARZ BEKLEME LİSTESİ

Sıra Şirket adı
1 Emlak Katılım Bankası
2 Tiryaki Anadolu Holding
3 Rönesans Altyapı Sistemleri
4 Namet Gıda
5 Karesi Polyester ve Petrokimya
6 Tatilbudur
7 Daiichi Elektronik
8 Hayri Ögelman Madencilik
9 Trakya Elektrik Dağıtım
10 Sakarya Elektrik Dağıtım
11 Aras Elektrik Dağıtım
12 Aksa Elektrik Perakende Satış
13 TV8 TV Yayıncılık
14 Re Pie Yatırım Holding
15 Adra Holding
16 Naturel Holding
17 Q Yatırım Holding
18 Taksim Holding
19 Effective Invest Yatırım Holding
20 Fiba Faktoring
21 Doğa Sigorta
22 Ankara Anonim Türk Sigorta
23 Multinet Kurumsal Hizmetleri
24 Hedef Grup Satış Dağıtım
25 Noksel Çelik Boru Sanayi
26 Dorçe Prefabrik Yapı
27 Borsan Kablo Elektrik
28 CMS Jant
29 Reis Makine
30 Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri
31 Elin Elektrik
32 INAVITAS Enerji
33 Oltan Köleoğlu Elektrik
34 Fortis Enerji Elektrik Üretim
35 Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim
36 Point Solar Elektrik Üretim
37 ADM Energy Elektrik Yatırımları
38 EFG Elektrik Enerji
39 Elestaş Elektrik Üretim
40 Kon-Tek
41 DBE Elektrik Mühendislik
42 Konelsis Enerji
43 Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları
44 Peak PV Solar Teknolojileri
45 Baycan Elektrik Müteahhitlik
46 Alnus Yatırım
47 Marbaş Menkul
48 Bulls Yatırım
49 Haver Farma İlaç
50 Ekici Süt
51 Hastavuk Gıda
52 Beşler Makarna
53 Tellioğlu Yem Gıda
54 Volta Motor
55 Sinbo Küçük Ev Aletleri
56 Pilsan Plastik ve Oyuncak
57 Eti Elektrometalurji
58 Efor Gübre Madencilik
59 Anadolu Mikronize Kimya
60 Hür Çelik
61 Koç Bakır Kablo
62 Reçber Kablo
63 Demes Kablo
64 Makel Elektrik Malzemeleri
65 Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi
66 Vaden Otomotiv
67 Mercanlar Otomotiv
68 Otosor Otomotiv
69 Evofone Teknoloji
70 Innovance Bilgi Teknolojileri
71 Joy Game Oyun ve Teknoloji
72 PTTEM Teknoloji
73 Atel Teknoloji ve Savunma
74 Biosys Biyomedikal Mühendislik
75 Multikan Sağlık Ürünleri
76 Özel İskenderun Gelişim Hastanesi
77 Baytuna Grup Yatırım
78 Milk Academy Süt Ürünleri
79 Tarım Kredi Süt Ürünleri
80 Fide Konserve Gıda
81 Aycan Entegre Gıda
82 Temas Gıda
83 Doğkar Gıda Maddeleri
84 Pek Dondurulmuş Gıda
85 As Ofis Damızlık Yumurta
86 Özova Tarım
87 Özlem Tarım Ürünleri
88 Sector Tarım
89 Kuzuoğlu Su Ürünleri
90 Beyoğlu Çikolata
91 Panda Alüminyum
92 Proline PVC Plastik
93 Sönmez Global Plastik
94 Separ Plastik
95 Çimstone İnşaat Malzemeleri
96 Arkoz Madencilik
97 Özseç Beton Madencilik
98 Asos Proses Makine
99 Gümüşoğlu Tekstil
100 Sapro Temizlik Ürünleri
101 Zebrano Mobilya Teknolojileri
102 Club Jolly Turizm
103 Odeon Turizm İşletmeciliği
104 Anemon Turizm
105 Esasburda Turizm
106 Güllük Mandalya Turizm
107 İDC Liman İşletmeleri
108 Termopet Akaryakıt
109 NMT Lojistik
110 Akademi Çevre Entegre Atık
111 Deba Atık Yönetimi
112 Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm
113 Kisan İnşaat Mühendislik
114 Aksam Otogong
115 Sanat Ambalaj
116 İz Baskı
117 Parteks Kağıt Endüstrisi
118 Divapan Entegre Ağaç Panel
119 İstinyepark GYO
120 Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım
121 Oğuzata GYO
122 Ral GYO
123 Başakkent GYO
124 Selectum GYO
125 IC GYO
126 Mar GYO
127 Dağ GYO
128 İON Kentsel GYO
129 Babacan GYO
130 Zen GSYİH
131 Başakkent GSYO
132 İhlas GSYO
133 Koray GSYO
134 Ekol GSYO
135 Tera GSYO
136 Sustain Tech GSYO

HALKA ARZ PİYASASINDA SON YILLARIN GÖRÜNÜMÜ

Haberde yer alan verilere göre Borsa İstanbul’da 2024 yılında 34 halka arz gerçekleşirken şirketler toplam 59,5 milyar TL finansman sağladı. 2025 yılında halka arz sayısı 18’e geriledi. 2026 yılında ise ekim ayına kadar 36 halka arz gerçekleştiği ve toplam büyüklüğün yaklaşık 92,2 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi.

Böylece 2024, 2025 ve 2026’nın ekim ayına kadar gerçekleşen halka arz sayısı 88’e çıktı. Bekleme listesindeki 136 şirket, söz konusu dönemde gerçekleşen halka arzların toplamından daha yüksek bir sayıya karşılık geliyor.

Borsada yeşil ışık yandı: İşte yükselen ve düşen hisseler Borsada yeşil ışık yandı: İşte yükselen ve düşen hisseler

Ancak listede bulunan şirketlerin tamamının halka arz başvurusunun onaylandığı veya belirli bir tarihte borsada işlem görmeye başlayacağı anlamına gelmediği unutulmamalı. Halka arz süreçlerinin ilerleyişinde şirketlerin hazırlıkları, gerekli düzenleyici onaylar, piyasa koşulları ve yatırımcı talebi belirleyici olacak.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arabayı uçurdu, hisseleri uçuramadı! Tesla’da kritik hafta Arabayı uçurdu, hisseleri uçuramadı! Tesla’da kritik hafta
SUMAS KAP'a bildirdi! Aralık ayında yatırımcısına temettü ödeyecekSUMAS KAP'a bildirdi! Aralık ayında yatırımcısına temettü ödeyecek

Google Haberler