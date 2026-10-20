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Borsa İstanbul'da işlem gören Sumaş (SUMAS), temettü ödeme tarihini açıkladı. Hisse başına brüt 2,16 TL dağıtılacak. İşte ödeme takvimi.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların beklediği temettü açıklamalarına bir yenisi daha eklendi! Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS), hissedarlarına yapılacak nakit kâr payı dağıtımına ilişkin detayları duyurdu. Şirketin hisse başına brüt 2,16 TL, net 1,84 TL temettü ödemesi planlanırken, yatırımcıların hesaplarına paranın geçeceği tarih de belli oldu.

SUMAS TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamaya göre Sumaş'ın nakit temettü ödemesinde hak kullanım tarihi 7 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Temettü tutarlarının yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı tarih ise 9 Aralık 2026 olacak.

SUMAS HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

Şirketin açıklamasına göre hisse başına ödenecek brüt ve net temettü tutarları şöyle:

Temettü detayı Tutar
Hisse başına brüt temettü 2,1688837 TL
Hisse başına net temettü 1,8435511 TL
Brüt temettü oranı (nominal değere göre) %216,89
Toplam nakit temettü 13,5 milyon TL
Hak kullanım tarihi 7 Aralık 2026
Ödeme tarihi 9 Aralık 2026

100 LOT SUMAS HİSSESİ OLAN NE KADAR TEMETTÜ ALACAK?

Açıklanan hisse başına net temettü tutarı üzerinden hesaplandığında yatırımcıların alacağı ödeme şöyle olacak:

Hisse miktarı Toplam net temettü
10 lot 18,44 TL
100 lot 184,36 TL
500 lot 921,78 TL
1.000 lot 1.843,55 TL

Hesaplamalar açıklanan net temettü tutarına göre yapılmıştır. Yatırımcının vergi statüsüne bağlı olarak net tutarlar farklılık gösterebilir.

Temettüden yararlanmak isteyen yatırımcıların, hak kullanım tarihinden önceki son işlem günü kapanışında ilgili paylara sahip olması gerekiyor.

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