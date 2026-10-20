Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, işlem günü içerisinde yüzde 1,28'lik yükselişle 11.575 puan seviyesinden işlem gördü. İşte yükselen ve düşen hisseler...
Borsada TSİ 13.17 itibarıyla borsada en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse kodu
|Şirket
|Fiyat (TL)
|Değişim (%)
|MERKO
|Merko Gıda
|0,99
|+10,00
|GUNDG
|Gündoğdu Gıda
|99,85
|+9,97
|CGCAM
|Çağdaş Cam
|21,36
|+9,93
|BORLS
|Borlease Otomotiv
|2,84
|+9,65
|SKYLP
|Skyalp Finansal Teknolojiler
|83,00
|+8,92
|ARMGD
|Armada Gıda
|132,30
|+8,89
|DURDO
|Duran Doğan Basım
|6,01
|+8,88
|ODINE
|Odine Teknoloji
|87,10
|+8,81
|MMCAS
|MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar
|11,50
|+8,49
|DGNMO
|Doğanlar Mobilya
|4,18
|+7,73
BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse kodu
|Şirket
|Fiyat (TL)
|Değişim (%)
|EUHOL
|Euro Yatırım Holding
|6,03
|-10,00
|CRDFA
|Creditwest Faktoring
|14,04
|-10,00
|BIGEN
|Birleşim Grup Enerji
|11,34
|-10,00
|OZATD
|Özata Denizcilik
|360,25
|-9,99
|TMPOL
|Temapol Polimer
|126,20
|-9,99
|KARTN
|Kartonsan
|82,50
|-9,98
|UFUK
|Ufuk Yatırım Yönetim
|236,30
|-9,98
|EDATA
|E-Data Teknoloji
|4,42
|-9,98
|LYDYE
|Lydia Yeşil Enerji
|4.285,00
|-9,98
|DSTKF
|Destek Finans Faktoring
|196,80
|-9,97
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