Borsada TSİ 13.17 itibarıyla borsada en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse kodu Şirket Fiyat (TL) Değişim (%) MERKO Merko Gıda 0,99 +10,00 GUNDG Gündoğdu Gıda 99,85 +9,97 CGCAM Çağdaş Cam 21,36 +9,93 BORLS Borlease Otomotiv 2,84 +9,65 SKYLP Skyalp Finansal Teknolojiler 83,00 +8,92 ARMGD Armada Gıda 132,30 +8,89 DURDO Duran Doğan Basım 6,01 +8,88 ODINE Odine Teknoloji 87,10 +8,81 MMCAS MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar 11,50 +8,49 DGNMO Doğanlar Mobilya 4,18 +7,73

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse kodu Şirket Fiyat (TL) Değişim (%) EUHOL Euro Yatırım Holding 6,03 -10,00 CRDFA Creditwest Faktoring 14,04 -10,00 BIGEN Birleşim Grup Enerji 11,34 -10,00 OZATD Özata Denizcilik 360,25 -9,99 TMPOL Temapol Polimer 126,20 -9,99 KARTN Kartonsan 82,50 -9,98 UFUK Ufuk Yatırım Yönetim 236,30 -9,98 EDATA E-Data Teknoloji 4,42 -9,98 LYDYE Lydia Yeşil Enerji 4.285,00 -9,98 DSTKF Destek Finans Faktoring 196,80 -9,97

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