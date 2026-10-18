Türkiye'de yatırım fonlarında başlayan kriz, şirketlerin finansman sağladığı tahvil piyasasına da uzandı. Fonların toplam portföy değerindeki yaklaşık 1,5 trilyon liralık daralma, 1 trilyon lirayı aşan şirket tahvili piyasasında yeni riskleri gündeme getirdi.

Bloomberg'in haberine göre krizle bağlantılı kuruluşların yaklaşık 35 milyar liralık tahvili piyasada bulunurken Tera Yatırım Bankası'nın 6,05 milyar liralık ödemeyi gerçekleştirememesi endişeleri artırdı.

FON KRİZİNDE 1,5 TRİLYON LİRALIK DARALMA

Tera Portföy Yönetimi ve Pusula Portföy Yönetimi'nin yatırımcılara yönelik geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesinin ardından yatırım fonları sektöründe başlayan çıkışlar, diğer sermaye piyasası araçlarını da etkilemeye başladı.

Bloomberg'in aktardığı verilere göre yatırım fonlarının toplam portföy değeri yaklaşık 1,5 trilyon lira, yani 30,3 milyar dolar azaldı.

Portföylerde yaşanan daralma, fon yöneticilerinin yeni yatırımlar için ayırabileceği kaynakları sınırlandırdı.

1 TRİLYON LİRALIK TAHVİL PİYASASINDA RİSK BÜYÜYOR

Türkiye'de Türk lirası cinsinden şirket tahvili piyasası son 10 yılda yaklaşık 14 kat büyüyerek eylül sonu itibarıyla 1 trilyon lirayı aştı.

Yatırım fonları ise piyasada dolaşımda bulunan şirket tahvillerinin yaklaşık üçte birini elinde tutuyor.

Fonlardan yoğun para çıkışı yaşandığında yöneticiler, yatırımcıların geri ödeme taleplerini karşılamak için portföylerindeki varlıkları satmak zorunda kalabiliyor.

Ancak şirket tahvillerinin alıcısı daha sınırlı olduğu için bu varlıkların kısa sürede nakde çevrilmesi her zaman mümkün olmuyor.

Bu durum, fonların yeni tahvil alımlarında daha temkinli davranmasına ve şirketlerin finansman bulmasının zorlaşmasına neden olabiliyor.

KRİZLE BAĞLANTILI 35 MİLYAR LİRALIK TAHVİL PİYASADA

Fon kriziyle bağlantılı kuruluşların ihraç ettiği yaklaşık 35 milyar liralık tahvil halen piyasada bulunuyor.

Bu tahvilleri portföyünde bulunduran fonlar açısından en önemli risklerden biri, tahvil ihraççılarının anapara ve faiz ödemelerini zamanında gerçekleştirememesi.

Olası ödeme aksaklıkları, tahvilleri elinde bulunduran fonların varlık değerleri ve yatırımcıların geri ödeme süreçleri üzerinde baskı oluşturabilir.

TERA YATIRIM BANKASI 6,05 MİLYAR LİRAYI ÖDEYEMEDİ

Tahvil piyasasındaki endişeleri artıran gelişmelerden biri Tera Yatırım Bankası'nın ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi oldu.

Habere göre banka, 5 Ekim tarihinde toplam 6,05 milyar liralık anapara ve kupon ödemesini gerçekleştiremedi.

Bu gelişme, fon krizinin tahvil yatırımcıları açısından oluşturabileceği geri ödeme risklerini yeniden gündeme taşıdı.

69 MİLYAR LİRALIK BAŞVURULAR KALDIRILDI

Bloomberg'in aktardığına göre Tera Yatırım Menkul'ün toplam 69 milyar liralık borçlanma aracı ihracı ve sermaye artırımı başvuruları, mevcut piyasa koşulları ve belirsizlikler gerekçe gösterilerek kaldırıldı.

Söz konusu gelişme, krizin yalnızca mevcut borçlanma araçları üzerinde değil, yeni finansman sağlama girişimleri üzerinde de etkili olabileceğini gösterdi.

FONLARDA 334 MİLYAR LİRALIK LİKİDİTE RİSKİ

Son bir ayda tasfiye edilen çok sayıda fonda, likiditesi sınırlı varlıkların portföylerdeki payının yüzde 58,6'ya ulaştığı belirtildi.

Bu varlıkların toplam büyüklüğünün yaklaşık 334 milyar lira olduğu ifade edildi.

Likiditesi düşük varlıkların yüksek paya ulaşması, fonlardan para çıkışının hızlandığı dönemlerde yatırımcıların geri ödeme taleplerinin karşılanmasını zorlaştırabiliyor.

EN BÜYÜK RİSK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ŞİRKETLERDE

Şirket tahvili piyasasındaki olası daralmanın tüm şirketleri aynı ölçüde etkilemesi beklenmiyor.

Turkcell ve Akbank gibi büyük şirketler borçlanma piyasalarından finansman sağlamayı sürdürürken daha küçük ve finansman seçenekleri sınırlı şirketlerin yatırımcı bulmakta zorlanabileceği belirtiliyor.

Fon yöneticilerinin riskli gördükleri tahvillere yönelik taleplerini azaltması, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin borçlanma maliyetlerini artırabilir.

Türkiye'de şirket tahvili piyasasında gelişmiş bir piyasa yapıcılık ve düzenli geri alım mekanizmasının bulunmaması da yoğun satış dönemlerinde likidite sorunlarını ağırlaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Fonlardan çıkışların devam etmesi durumunda krizin etkilerinin şirketlerin yeni yatırımlarına ve finansman kararlarına kadar uzanabileceği değerlendiriliyor.

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