Tasfiye süreci, daha önce üç portföy yönetim şirketinin fonları için belirlenen esaslara göre yürütülecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hedef Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin yeni kararını açıkladı. Kurulun 15 Ekim 2026 tarihli kararı doğrultusunda, söz konusu fonlar için tasfiye işlemleri başlatılacak.

SPK bülteninde yer alan duyuruya göre, kurulun 17 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında tasfiyesine karar verilen Hedef Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonlar, 30 Eylül 2026 tarihli kararın kapsamından çıkarıldı.

TASFİYE SÜRECİNDE HANGİ ESASLAR UYGULANACAK?

SPK’nin kararına göre, Hedef Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiye işlemleri, kurulun 30 Eylül 2026 tarihli kararıyla belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecek.

Söz konusu esaslar, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonlar için daha önce belirlenmişti.

Yeni kararla birlikte Hedef Portföy bünyesindeki fonların tasfiye sürecinde de aynı düzenleyici çerçeve uygulanacak.