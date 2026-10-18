Borsa İstanbul'da yaşanan fon krizinin ardından binlerce yatırımcının beklediği düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine geliyor. Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi, 20 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul çalışmalarında ele alınacak. Teklifte yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılması, kayıplardan sorumlu kişi ve kuruluşların belirlenmesi ve el konulan varlıkların yatırımcılara geri kazandırılması için yeni hükümler bulunuyor. Ancak düzenleme, bazı kişilerin ödeme kapsamı dışında bırakılmasını da öngörüyor.

FON KRİZİNDE KRİTİK TARİH: 20 EKİM

TBMM Genel Kurulu, 20 Ekim Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Teklif, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin işlemleri kapsıyor.

Düzenlemeye göre fonların tasfiyesi, SPK'nın gözetim ve denetimi altında, tasfiye ile görevlendirilen kuruluşlar tarafından yürütülecek.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME

Kanun teklifinde yatırımcıların alacaklarına yönelik ara ödeme mekanizması da yer alıyor.

Buna göre SPK tarafından belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek.

Ödeme tutarları ise yatırımcıların net yatırım miktarına göre belirlenecek.

Net yatırımı 1 milyon TL'nin altında olanlar: Net yatırım tutarları kadar ara ödeme alabilecek.

Net yatırım tutarları kadar ara ödeme alabilecek. Net yatırımı 1 milyon TL ve üzerinde olanlar: En fazla 1 milyon TL ara ödeme alabilecek.

Ancak teklifin yasalaşması, tüm yatırımcılara otomatik olarak ödeme yapılacağı anlamına gelmiyor. Ara ödemeler, ilgili fonun tasfiye malvarlığı ve düzenlemede belirtilen şartlar çerçevesinde gerçekleştirilebilecek.

BAZI KİŞİLERE ÖDEME YAPILMAYACAK

Teklifte sermaye piyasalarında manipülasyon ve diğer piyasa suçlarına ilişkin hükümler de bulunuyor.

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyesine karar verdiği fonlarla bağlantılı olarak bilgi suistimali, piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu ya da bu fiillere birlikte katıldığı SPK tarafından tespit edilen kişilere, ilgili fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiillere ilişkin soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri doğrultusunda malvarlıklarına el konulabilmesi de öngörülüyor.

FONLARDAKİ ZARARDAN KİM SORUMLU OLACAK?

Kanun teklifinde, fonlarda oluşan zarar veya kayıplardan sorumlu kişi ve kuruluşların belirlenmesine yönelik hükümler de yer alıyor.

Buna göre SPK, tasfiye işlemleri ve inceleme sonuçlarını değerlendirerek her fon için zarar veya kayıp tutarını belirleyecek.

Ayrıca zarardan sorumlu gerçek ve tüzel kişiler ile bunların sorumluluk tutarları tespit edilerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirilecek.

Düzenlemeye göre zarardan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.

EL KONULAN PARALAR YATIRIMCILARA NASIL DAĞITILACAK?

Teklif kapsamında geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa aktarılacak.

Tasfiye işlemlerinin tamamlanmış olması halinde ise kaynaklar, SPK tarafından bildirilen fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gönderilecek.

YTM, ödemeleri yatırımcıların katılma payı sahipliği oranında gerçekleştirecek.

MECLİS'TE 2027 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ DE BAŞLIYOR

TBMM'nin yeni haftasında yalnızca fon düzenlemesi değil, 2027 yılı bütçesi de gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi hakkında sunum yapacak.

Genel Kurulda ayrıca ilk üç maddesi kabul edilen Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Fon yatırımcılarını ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için ise Meclis'teki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.