İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası hareketlerine yönelik yürütülen fon soruşturmasında kritik bir yargı aşamasına gelindi.

Dün sabah saat 11.00 civarında İstanbul Adliyesi'ne gelen üç ismin savcılıktaki ifade alma süreçleri akşam saat 20.13'te tamamlandı. 9 saat süren ifade işlemlerinin ardından savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya’yı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Sevk kararını öğrenmesi üzerine duygusal anlar yaşayan Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise sevk edildikleri hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve karakola düzenli imza verme yükümlülüğünü kapsayan adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

SEVK YAZISINDAKİ ÇARPICI İDDİALAR: VİRMAN VE İÇERİDEN ÖĞRENENLER TİCARETİ

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısı, dosyadaki somut bulguların ayrıntılarını gün yüzüne çıkardı. Savcılık tespitlerinde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

• İçeriden Öğrenenler Bilgisi (Insider Trading): SPK raporlarına dayandırılan yazıda Kaya’nın; Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. (OZATD) hisselerinde işlem görürken, piyasa değerini ve yatırımcı kararlarını doğrudan etkileyebilecek nitelikteki kamuya açıklanmamış öncül bilgilere sahip olduğu aktarıldı.

• Tera Grubu Bağlantısı: Tera Grubu yöneticileri Erdin Özel ve Emre Tezmen ile süreç boyunca süregelen temasların bulunduğu, yatırımların bu aracı kurum bünyesinde açılan hesaplar üzerinden yönetildiği belirtildi.

• Tasfiyeden Hemen Önce Satış: OZATD paylarının Nisan 2026'da satın alındığı, fonlara dönük tasfiye kararının açıklandığı 17 Eylül 2026 tarihinden bir gün önce—16 Eylül 2026'da—elden çıkarıldığı saptandı.

• T+0 Virman Ayrıntısı: Standart borsa işlemlerindeki 2 günlük takas sürecinin (T+2) aksine, Kaya'ya ait hisselerin virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aktarıldığı ve satış tutarının aynı gün (T+0) şüphelinin hesabına geçirildiği saptandı. Sevk yazısında, ilk kez borsa yatırımı yapan bir ismin bu boyuttaki pozisyonu ve zamanlaması "hisse fiyat seyrini ve tasfiye kararını önceden bilerek hareket etme" şüphesi olarak nitelendirildi.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI

Kaya çifti, 7 Ekim'de alınan ilk ifadelerinde Özata Denizcilik hisselerindeki alım-satım işlemlerini doğrulamış; İlyas Kaya yaklaşık 150 bin lot, Fatma Betül Sayan Kaya ise 250 bin lot pay aldıklarını ancak piyasaya dair herhangi bir gizli bilgiye sahip olmadıklarını, elde edilen gelirin bir kısmını kısa süreliğine fonlarda değerlendirdiklerini öne sürmüştü.

Dosyada adı geçen diğer şüpheli eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise fonlardaki olağan dışı yükseliş sürecinde görevini kötüye kullandığı iddiaları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmişti.

Gönül, yürütülen idari ve adli süreçler kapsamında son olarak görev yaptığı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı görevinden 19 Ekim'de alınmıştı.