Sarar Şirketler Grubu, hakkında basında yer alan iflas iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Şirket, söz konusu haberlerin aile bireyleri arasındaki şahsi hukuki uyuşmazlıklardan kaynaklandığını belirterek grup şirketlerinin herhangi bir iflas sürecinin parçası olmadığını bildirdi.

Türkiye'nin köklü giyim markalarından Sarar, aile üyeleri arasında şirket gelirlerinin paylaşımından kaynaklandığı öne sürülen anlaşmazlık ve iflas yoluyla takip iddialarının ardından kamuoyuna açıklamada bulundu.

Bazı haberlerde, Sarar ailesinin üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iflas yoluyla takip başlatıldığı ileri sürülmüştü. Sarar Şirketler Grubu ise bu iddiaların şirketlerin mali yapısıyla bağlantılı olmadığını vurguladı.

SARAR: ŞİRKETLERİMİZ SÜRECİN PARÇASI DEĞİL

Şirket tarafından yapılan açıklamada, haberlere konu olan gelişmelerin aile bireyleri arasındaki şahsi nitelikteki iddia ve uyuşmazlıklardan ibaret olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Öncelikle belirtmek isteriz ki Sarar Grup şirketleri bahsi geçen sürecin bir parçası değildir. Haberlere konu edilen hususlar, şirketlerimizin mali durumu ile ilgisi bulunmayan, aile bireyleri arasındaki şahsi nitelikteki iddia ve uyuşmazlıklardan ibarettir” denildi.

“TİCARİ FAALİYETLERİMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR”

Sarar Şirketler Grubu, şirketlerin mali açıdan güçlü ve istikrarlı yapısını koruduğunu belirterek ticari faaliyetlerin olağan şekilde sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, “Söz konusu iddiaların şirketlerimizin mali yapısı, ödeme gücü veya ticari faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Sarar Grup şirketleri, mali açıdan güçlü ve istikrarlı yapısını korumakta; ticari, operasyonel ve kurumsal faaliyetlerine olağan şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

SARAR MARKASIYLA İFLAS İDDİALARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİNE TEPKİ

Açıklamada, aile bireyleri arasındaki hukuki uyuşmazlıkların şirketlerin mali durumuyla ilişkilendirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Şirket, kamuoyunda gerçeğe aykırı bir algı oluşmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Aile bireyleri arasındaki şahsi hukuki uyuşmazlıkların Sarar markası ve şirketlerimizin mali durumuyla ilişkilendirilmemesi ve özellikle şirketlerimiz hakkında bir iflas süreci bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir algı oluşturulmaması önem taşımaktadır” açıklamasını yaptı.