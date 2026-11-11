Şirket yönetimi, nakit veya bedelsiz pay şeklinde temettü ödemesi yapılmamasına ve dağıtılmayan kârın şirket bünyesinde bırakılmasına karar verdi.

ALBTN tarafından 11 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, yönetim kurulunun 10 Kasım 2026 tarihli toplantısında aldığı kâr dağıtım kararı açıklandı.

Açıklamaya göre şirketin 2025 yılı finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem kârı 14 milyon 998 bin 337 TL olarak gerçekleşti. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri çerçevesinde tutulan yasal kayıtlarda ise cari yıl kârı 38 milyon 111 bin 244,20 TL oldu.

ALBTN NEDEN TEMETTÜ DAĞITMAYACAK?

Şirket yönetimi, kâr dağıtım politikası, uzun vadeli stratejisi, yatırım ve finansman ihtiyaçları, mevcut finansal durumu ve işletme sermayesi gereksinimlerini değerlendirdi.

Bu kapsamda şirketin faaliyetlerinin finansmanını sağlamak, yatırım ihtiyaçlarını karşılamak, işletme sermayesini desteklemek ve mali yapısını güçlendirmek amacıyla 2025 yılı kârından temettü dağıtılmamasının uygun olduğu belirtildi.

KÂRIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YEDEKLERE AKTARILACAK

Yönetim kurulu kararında, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi kapsamında VUK kayıtlarındaki cari yıl kârından yüzde 5 oranında 1 milyon 905 bin 562,21 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması kararlaştırıldı.

Yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarların olağanüstü yedeklere aktarılması önerildi. Buna göre TFRS finansal tablolarında yer alan 13 milyon 92 bin 774,79 TL kârın, VUK kayıtlarında bulunan 36 milyon 205 bin 681,99 TL kârın olağanüstü yedeklere aktarılması planlandı.

VUK kayıtlarına göre olağanüstü yedeklere aktarılacak tutarın, muhasebe kayıtlarının niteliği doğrultusunda geçmiş yıllar kârları hesabında izlenmesine karar verildi.

TEMETTÜ KARARI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK

ALBTN yönetim kurulu, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine nakit veya bedelsiz pay şeklinde herhangi bir kâr payı dağıtılmamasını önerdi.

Söz konusu kâr dağıtım önerisi ile hazırlanan kâr dağıtım tablosunun KAP'ta açıklanmasına ve 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.

Böylece ALBTN'de 2025 yılı kârına ilişkin temettü dağıtılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisi genel kurul sürecine taşınmış oldu. Karar, genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak.

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