Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin sanayide karbonsuzlaşma süreci için 300 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyduğunu belirterek, 2040 yılına kadar güneş ve rüzgâr enerjisinde 175 gigavat kapasite hedeflendiğini açıkladı.

Şimşek, son 10 yılda petrol ve doğal gaz ithalatına 600 milyar dolar ödendiğini de vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen “Küresel Finans Zirvesi” oturumunda Türkiye'nin ekonomik görünümü, enerji politikaları ve yeşil dönüşüm hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2026 yılının enerji arzında yaşanan büyük şok nedeniyle zorlu geçtiğini belirten Şimşek, Türkiye'nin ekonomik büyümeyi sürdürürken karbon emisyonlarını azaltmayı hedeflediğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN BÜTÇE AÇIĞI VE KAMU BORCU ORANI

Türkiye'nin mali hareket alanının güçlü olduğunu ifade eden Şimşek, deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları için 100 milyar doların üzerinde kaynak ayrılmasına rağmen bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 3 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Kamu borcunun GSYH'ye oranının ise yüzde 22 olduğunu belirten Şimşek, yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşılması için kamu kaynaklarının tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekti.

GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİSİNDE 175 GİGAVAT HEDEFİ

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine bağlılığını yineleyen Şimşek, yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin hedefleri paylaştı.

Şimşek, 2040 yılına kadar güneş ve rüzgâr enerjisinde toplam 175 gigavat kapasiteye ulaşılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Sanayinin karbondan arındırılması için 300 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirten Şimşek, bu süreçte Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) desteğinin önemine işaret etti.

Uluslararası finans kuruluşlarının yalnızca kredi sağlamasının yeterli olmadığını vurgulayan Şimşek, özel sektör yatırımlarının risklerini azaltarak yeni finansman kaynaklarının harekete geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

ENERJİ İTHALATINA 10 YILDA 600 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ

Türkiye'nin birincil enerji kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını ithal ettiğini belirten Şimşek, enerji ithalatının cari açığın önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Son 10 yılda petrol ve doğal gaz ithalatı için 600 milyar dolar ödeme yapıldığını açıklayan Şimşek, bu tutarın Türkiye'nin brüt dış borcundan daha yüksek olduğunu kaydetti.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ EKONOMİK DAYANIKLILIĞI ARTIRACAK

Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasının Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığını güçlendireceğini belirten Şimşek, enerji sisteminin karbondan arındırılması ve elektrifikasyonun yaygınlaştırılması yönündeki yatırımların devam edeceğini bildirdi.

Şimşek, enerji dönüşümüyle birlikte enerji ithalatına bağımlılığın ve makrofinansal risklerin azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti. Bu yatırımların sanayiye daha uygun maliyetli ve rekabetçi fiyatlarla enerji sağlanmasına da katkıda bulunacağını vurguladı.

Kaynak: AA