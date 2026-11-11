Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ticaret satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,6 azaldı.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 10,9 geriledi.

TOPTAN TİCARET SATIŞ HACMİNDE AYLIK BAZDA GERİLEME

Ticaret satış hacmi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,7 düşüş kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 arttı. Toptan ticaret satış hacmi ise aylık bazda yüzde 1,3 azaldı.