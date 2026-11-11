Kurum, son dönemdeki güçlü göreceli getirisi ve daralan net aktif değer (NAD) iskontosunu gerekçe göstererek Koç Holding’i (KCHOL) model portföyünden çıkardığını duyurdu. Şirket için genel "AL" tavsiyesi korunurken, portföy düzeyinde kâr realizasyonuna gidildiği belirtildi.

GÜÇLÜ GÖRECELİ GETİRİ VE DARALAN NAD İSKONTOSU

Araştırma analistleri Dr. Erol Danış ve Koray Pamir tarafından hazırlanan raporda, Koç Holding hisselerinin son 3 ayda gösterdiği güçlü performansa dikkat çekildi:

Endeks Üzeri Performans: KCHOL hisseleri son üç aylık dönemde BIST 100 endeksini yaklaşık %20, BIST Sınai Endeksi’ni ise yaklaşık %40 aşan bir performans sergiledi.

İskontoda Normalleşme: 2025 yılı sonundaki yaklaşık %40 seviyelerinden gerileyen güncel NAD iskontosu, tahminlere göre %32 civarına inerek tarihsel ortalamasına yaklaştı.

Analistler, kısa vadeli yeniden değerlenmenin büyük ölçüde fiyatlandığını ve bu nedenle risk/getiri dengesinin portföy açısından cazibesini kısmen yitirdiğini ifade etti.

3. ÇEYREK KÂRINDA TÜPRAŞ DAMGASI

Raporda, Koç Holding’in 3Ç26 döneminde açıkladığı 34,9 milyar TL'lik ana ortaklık net kârının piyasa beklentisini %34 oranında aştığı hatırlatıldı. Konsolide kârlılığa ilişkin öne çıkan satır başları şöyle sıralandı:

Enerji Segmenti Katkısı: Enerji grubu 30,4 milyar TL ile holding ana ortaklık net kârının %87'sini tek başına sırtladı. Bu tablonun arkasındaki ana itici güç Tüpraş'ın yüksek rafineri marjları oldu.

Tek Seferlik Gelir: Koç Finansman paylarının satışından sağlanan yaklaşık 3 milyar TL tutarındaki tek seferlik kazanç çeyreklik kârı destekledi.

İştirak Görünümü: Otomotiv tarafında Tofaş ve Ford Otosan için olumlu görüş ile Yapı Kredi'deki net faiz marjı iyileşmesi korunurken; zayıf talep, Avrupa'daki yoğun fiyat rekabeti ve yüksek borçluluk nedeniyle Arçelik için "TUT" tavsiyesinin sürdüğü yinelendi.

Solo Net Nakit Gücü: Holdingin Eylül sonu itibarıyla 963 milyon dolar seviyesinde bulunan güçlü solo net nakit pozisyonunun ve çeşitlendirilmiş portföy yapısının orta-uzun vadeli "AL" tavsiyesini desteklemeye devam ettiği kaydedildi.

GÜNCEL MODEL PORTFÖYDE HANGİ HİSSELER KALDI?

Koç Holding'in çıkarılmasının ardından Ünlü & Co'nun güncel model portföyü 8 hisse ile yoluna devam ediyor. 2026 yılı başından bu yana portföy getirisi %19,0 seviyesine ulaşırken, aynı dönemde %3,6 yükselen BIST 100 endeksine karşı %14,9 göreceli getiri sağlandı.

Güncel model portföyde yer alan hisseler, hedef fiyatlar ve getiri potansiyelleri şu şekilde listelendi:

MLP Sağlık (MPARK): Tavsiye: AL | Hisse Fiyatı: 435,8 TL | Hedef Fiyat: 705,0 TL | Getiri Potansiyeli: %62

Sabancı Holding (SAHOL): Tavsiye: AL | Hisse Fiyatı: 87,3 TL | Hedef Fiyat: 155,8 TL | Getiri Potansiyeli: %78

Akbank (AKBNK): Tavsiye: AL | Hisse Fiyatı: 70,7 TL | Hedef Fiyat: 103,6 TL | Getiri Potansiyeli: %47

BİM (BIMAS): Tavsiye: AL | Hisse Fiyatı: 381,3 TL | Hedef Fiyat: 613,0 TL | Getiri Potansiyeli: %61

Yapı Kredi (YKBNK): Tavsiye: AL | Hisse Fiyatı: 38,5 TL | Hedef Fiyat: 54,0 TL | Getiri Potansiyeli: %40

TR Anadolu Metal (TRMET): Tavsiye: AL | Hisse Fiyatı: 112,2 TL | Hedef Fiyat: 282,2 TL | Getiri Potansiyeli: %152

Tofaş Otomotiv (TOASO): Tavsiye: AL | Hisse Fiyatı: 240,8 TL | Hedef Fiyat: 403,0 TL | Getiri Potansiyeli: %67

Ebebek (EBEBK): Tavsiye: AL | Hisse Fiyatı: 77,9 TL | Hedef Fiyat: 124,0 TL | Getiri Potansiyeli: %59

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