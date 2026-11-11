İstanbul'da 1992 yılından bu yana kumaş yıkama ve boyama sektöründe faaliyet gösteren Bteks İstanbul Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ için konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, şirketin yanı sıra grup bünyesindeki ABM Global Baskı Tekstil ile şirket yetkilileri Bilal Kılıç ve Hatice Kılıç hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 6 Kasım 2026 tarihli kararıyla Bteks İstanbul Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, ABM Global Baskı Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Bilal Kılıç ve Hatice Kılıç'ın konkordato taleplerini değerlendirdi. Mahkeme, söz konusu şirketler ve kişiler hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme tarafından konkordato sürecinin yürütülmesi için Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Adnan Ay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hayri Hakan Kıvanç ve hukukçu Dr. Mehmet Fethi Şua konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Patronlar Dünyası'nın aktardığı bilgilere göre, konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye başvurarak talebin reddini isteme hakkı bulunuyor.

BTEKS İSTANBUL 1992'DEN BU YANA FAALİYET GÖSTERİYOR

Tekstil sektöründeki faaliyetlerine 1992 yılında Kılıç Tekstil adıyla başlayan Bteks İstanbul, 2010 yılında grup şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

Kumaş terbiye alanında faaliyet gösteren şirket, 15 bin metrekarelik üretim alanında kumaş yıkama ve boyama hizmeti sunuyor.

Yurt içi ve yurt dışında önde gelen markalara üretim yaptığını belirten şirket, profesyonel kadrosu ve makine parkuruyla tekstil sektöründe faaliyet gösteriyordu.

Mahkemenin verdiği 3 aylık geçici mühlet kararıyla birlikte Bteks İstanbul Tekstil ve grup şirketi için konkordato süreci resmen başlamış oldu.