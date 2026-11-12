TCMB Başkanı Fatih Karahan yeni enflasyon tahminlerini açıkladı. 2026 yıl sonu tahmini yüzde 29,5'e yükseldi. Yeni enflasyon tahmininin ardından gözler maaş zamlarına çevrildi. Memur ve memur emeklisi, Bağ-kur emeklisi için yeni senaryolar gündeme geldi.

Yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki altı aylık kümülatif enflasyonun yüzde 9,97 olması öngörülüyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alabileceği zam oranları da şekilleniyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 10, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7,91 zam alması bekleniyor. Emekliler için refah payı ve seyyanen artış seçenekleri de değerlendiriliyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 9,97 ZAM SENARYOSU

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Merkez Bankası'nın yüzde 29,5'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin ocak ayında yaklaşık yüzde 9,97 zam alması bekleniyor.

Bu hesaplamaya göre halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 9,97 artışla yaklaşık 25 bin 900 TL seviyesine yükselebilecek.

Ancak bu tutar, enflasyon tahminine dayalı bir senaryo niteliği taşıyor. Kesin zam oranı, yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birlikte hesaplanıyor.

Verilen tahminlere göre memur ve memur emeklilerinin ocak ayında yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yaklaşık yüzde 7,91 oranında artış alması bekleniyor.

Bu senaryoda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 70 bin 224 TL'den 75 bin 778,71 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

En düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 527 TL'den 34 bin 20,78 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 30 ZAM BEKLENTİSİ

Ocak ayında yapılacak maaş artışları gündemindeyken asgari ücretin ne kadar olacağı da merak ediliyor. Ancak asgari ücret artışı, emekli aylıklarında olduğu gibi doğrudan enflasyon oranına bağlı bir formülle belirlenmiyor.

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri sonucunda belirlenecek.

Geçen yıl yüzde 30 zam yapılan asgari ücret için bu yıl da aynı oranda artış yapılması senaryosu gündemde. Yüzde 30 zam uygulanması halinde halen 28 bin 75,50 TL olan net asgari ücretin 36 bin 498,15 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ

Emekli maaşlarına yalnızca enflasyon oranında zam yapılmasının yetersiz kalabileceği yönündeki değerlendirmeler, ek artış seçeneklerini de gündeme taşıdı.

Kulislerde konuşulan formüller arasında yüzde 10 ila 15 arasında refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığına seyyanen destek sağlanması seçenekleri bulunuyor. Bu kapsamda en düşük emekli aylığının 30 bin ila 35 bin TL aralığına çıkarılması hedefinin değerlendirildiği aktarılıyor.

Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, olası düzenlemelerin bütçeye etkisi ve emekli maaşları üzerindeki sonuçları üzerinde çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor.

Kaynak: Sözcü