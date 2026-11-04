Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Eylül 2026'da tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarının reel sektör üzerindeki etkilerini araştırdı. Çalışmada, yaklaşık 3 bin şirketin söz konusu fonlarda toplam 116 milyar TL'lik yatırımı bulunduğu tespit edildi. Bu tutarın 57 milyar TL'si para piyasası fonlarında yer alırken, Merkez Bankası şirketlerin likidite koşullarını, kredi kullanımını ve tedarikçiler üzerindeki olası etkileri değerlendirdi.

3 BİN ŞİRKETİN 116 MİLYAR TL'LİK FON YATIRIMI İNCELENDİ

TCMB, "Fon Tasfiyeleri ve Reel Sektör: Firma Verileri Ne Söylüyor?" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında yatırımı bulunan reel sektör firmalarının finansal durumları analiz edildi.

Çalışmaya göre, 15 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 3 bin firmanın tasfiye kapsamındaki fonlarda toplam 116 milyar TL'lik yatırımı bulunuyordu.

Yatırımların 57 milyar TL'si para piyasası fonlarında, yaklaşık 59 milyar TL'si ise hisse senedi ve diğer fon türlerinde yer alıyordu.

Böylece şirketlerin tasfiye kapsamındaki fon yatırımlarının yaklaşık yüzde 49'unun para piyasası fonlarından oluştuğu belirlendi.

ŞİRKETLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ PAYI AÇIKLANDI

Merkez Bankası, tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımı bulunan şirketlerin reel sektör içerisindeki ekonomik ağırlığını da hesapladı.

Analize göre bu şirketlerin Türkiye reel sektöründeki payları şöyle:

Toplam aktifler: Yüzde 1,2

Yüzde 1,2 İstihdam: Yüzde 0,6

Yüzde 0,6 Ciro: Yüzde 0,9

Yüzde 0,9 İhracat: Yüzde 1,1

Yüzde 1,1 Ticari kredi bakiyesi: Yüzde 0,9

Çalışmada, şirketlerin belirli bir sektörde yoğunlaşmadığı ve farklı faaliyet alanlarına dağıldığı tespit edildi.

FONLARA YÜKSEK DÜZEYDE MARUZ KALAN ŞİRKETLERİN PAYI NE KADAR?

TCMB, şirketlerin tasfiye kapsamındaki fonlardan ne ölçüde etkilenebileceğini belirlemek amacıyla fon yatırımlarını dönen varlıklarına oranladı.

Bu yöntemle firmalar, fon yatırımlarının bilanço büyüklüklerine oranına göre farklı risk gruplarında değerlendirildi.

Yüksek maruziyet grubunda yer alan şirketlerin toplam istihdam ve ciro içerisindeki payı yalnızca on binde 3 seviyesinde hesaplandı.

Bu şirketlerin toplam ticari krediler içerisindeki payı ise on binde 2 olarak belirlendi.

Merkez Bankasının analizine göre, fon tasfiyelerinden doğrudan etkilenme potansiyeli yüksek şirketlerin ekonomi genelindeki ağırlığı sınırlı düzeyde bulunuyor.

FON TASFİYESİNİN TEDARİKÇİLERE ETKİSİ DE İNCELENDİ

Merkez Bankası, tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımı bulunan şirketlerin ticari ilişkilerini de araştırdı.

Çalışmada, söz konusu şirketlere mal veya hizmet satan tedarikçilerin fon tasfiye sürecinden dolaylı olarak etkilenebileceği değerlendirildi.

Satışlarının yüzde 5'inden fazlasını bu şirketlere gerçekleştiren tedarikçilerin, Türkiye ekonomisindeki toplam istihdamın yüzde 1,2'sini ve cironun yüzde 1,5'ini oluşturduğu hesaplandı.

Ancak fon yatırımlarına düşük düzeyde maruz kalan şirketler analiz dışında bırakıldığında, tedarikçilerin ekonomi içindeki ağırlığının belirgin şekilde azaldığı görüldü.

FONLARDA YATIRIMI BULUNAN ŞİRKETLERİN KREDİ KULLANIM PAYI ARTTI

TCMB'nin çalışmasında şirketlerin bankacılık sistemi üzerinden kullandıkları krediler de değerlendirildi.

Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımı bulunan firmaların kullandığı kısa vadeli Türk lirası kredilerin, toplam kısa vadeli TL kredi kullanımı içerisindeki payının arttığı belirlendi.

Merkez Bankası, bu durumun söz konusu şirketlerin bankacılık sistemi üzerinden krediye erişimlerinin sürdüğüne işaret ettiğini değerlendirdi.

Bununla birlikte fon yatırımlarına erişimde yaşanabilecek sorunların şirketlerin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamasını güçleştirebileceği ve işletme sermayesi ihtiyacını artırabileceği belirtildi.

TCMB, 1 Ekim 2026 tarihinde bankaların likidite yönetimini ve makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla yapılan düzenlemelerin de kredi görünümünde etkili olduğunu ifade etti.

MERKEZ BANKASI FON TASFİYESİNİN EKONOMİYE ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

TCMB, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımı bulunan şirketlerin ve bunların tedarikçilerinin ekonomi içerisindeki ağırlığının görece sınırlı olduğunu bildirdi.

Ancak bu durumun şirketlerin karşılaşabileceği likidite sorunlarını ortadan kaldırmadığına dikkat çekildi.

Çalışmada, fon piyasasındaki sorunların reel sektöre etkisinin yalnızca doğrudan fon yatırımlarıyla sınırlı değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Varlık fiyatlarındaki gerileme, finansman koşullarındaki sıkılaşma ve güven kaybının şirketlerin üretim ve yatırım kararları ile tüketim üzerinde etkili olabileceği ifade edildi.

Merkez Bankası, likidite yönetimini destekleyen önlemlerin yanı sıra KOBİ'lerin ve özel sektör tahvili ihraççılarının finansmana erişimini kolaylaştıran adımların olası riskleri sınırlandırabileceğini değerlendirdi.

Fonların tasfiye sürecinde ilerleme sağlanmasının da reel sektör üzerindeki olası etkilerin azalmasına katkıda bulunabileceği belirtildi.