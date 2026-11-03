İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları geldi. Aralarında SPK'nın eski Başkanvekili Enver Usca, BDDK Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding yöneticisinin de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
GÖZALTI KARARI VERİLEN 6 İSİM
Fon soruşturmasında yeni dalgada gözaltı kararı verilen isimler ve ünvanları şöyle sıralandı;
- Enver Usca: SPK eski Kurul Başkanvekili
- Bülent Murat Haholu: SPK eski Kurul Üyesi
- Kürşat Sait Babuçcu: SPK eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı
- Ercan Urkan: SPK eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı
- Mustafa Alper Taş: BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı
- Ümit Sincanlı: Tera Holding İdari İşler Direktörü