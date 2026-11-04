Koçer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), 2026 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 gerilerken, net dönem kârı yüzde 50 artış gösterdi. FAVÖK tarafında da yükseliş kaydedildi.

KCAER'İN SATIŞLARI YÜZDE 11 GERİLEDİ

Koçer Çelik, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde 19 milyar 843 milyon 176 bin TL satış geliri elde etti. Şirketin satışları, 2025 yılının aynı dönemindeki 22 milyar 369 milyon 926 bin TL seviyesine göre yüzde 11 azaldı.

Şirketin brüt kârı yıllık bazda yüzde 5 düşüşle 4 milyar 37 milyon 690 bin TL'ye geriledi. FAVÖK ise geçen yılın aynı dönemindeki 2 milyar 831 milyon 107 bin TL'den 2 milyar 912 milyon 856 bin TL'ye yükselerek yüzde 3 artış gösterdi.

KCAER'İN NET KÂRI YÜZDE 50 YÜKSELDİ

KCAER'in 2025 yılının ilk 9 ayında 577 milyon 437 bin TL olan net dönem kârı, 2026'nın aynı döneminde 865 milyon 282 bin TL'ye çıktı. Böylece şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 50 arttı.

Net borçta yüzde 40 düşüş

Şirketin 30 Eylül 2026 itibarıyla toplam varlıkları, 30 Haziran 2026 dönemine göre yüzde 4 artarak 34 milyar 658 milyon 578 bin TL oldu.

Aynı dönemde net borç 2 milyar 547 milyon 592 bin TL'den 1 milyar 518 milyon 198 bin TL'ye geriledi. Böylece net borçta yüzde 40 düşüş kaydedildi. Özkaynaklar ise yüzde 2 azalarak 15 milyar 439 milyon 343 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

KCAER finansal sonuçları

Finansal kalem 2026/9 2025/9 Değişim Satışlar 19.843.176.014 TL 22.369.926.235 TL %-11 Brüt kâr 4.037.690.155 TL 4.238.530.379 TL %-5 FAVÖK 2.912.856.774 TL 2.831.107.317 TL %3 Net dönem kârı 865.282.937 TL 577.437.318 TL %50 Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları) -211.397.525 TL 280.341.488 TL —

KCAER bilanço verileri (TL)

Finansal kalem 2026/9 2026/6 Değişim Dönen varlıklar 18.634.065.828 17.303.595.145 %8 Duran varlıklar 16.024.512.887 15.989.675.572 %0 Toplam varlıklar 34.658.578.715 33.293.270.717 %4 Net borç 1.518.198.212 2.547.592.870 %-40 Özkaynaklar 15.439.343.207 15.684.225.346 %-2

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