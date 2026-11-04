Gün sonu verilerine göre kurumun net hacmi eksi 2 milyar 272 milyon 198 bin 130 olarak kaydedildi.

İş Yatırım'ın alım tarafında SOIMIV hissesi 22 milyon 999 bin 598 lot net alımla ilk sırada yer aldı. Bu hisseyi 13 milyon 519 bin 400 lotla UAIDHV, 11 milyon 201 bin 174 lotla AEFES takip etti.

Alım listesinde ELIMXV 10 milyon 528 bin 815 lot, PAHOL ise 10 milyon 209 bin 561 lot net alımla ilk beşte yer aldı.

Satış tarafında ise SASA hissesi 28 milyon 214 bin 592 lot net satışla ilk sıraya yerleşti. TSPOR'da 21 milyon 932 bin 436 lot, EREGL'de 18 milyon 238 bin 140 lot net satış gerçekleşti.

İş Yatırım'ın satış listesinde ISCTR 10 milyon 741 bin 317 lot, ENERY ise 10 milyon 734 bin 221 lot net satışla öne çıktı.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK NET ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SOIMIV 22.999.598 7,72 0,379 UAIDHV 13.519.400 4,54 0,158 AEFES 11.201.174 3,76 16,771 ELIMXV 10.528.815 3,53 0,806 PAHOL 10.209.561 3,43 0,732

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK NET SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet SASA -28.214.592 7,75 1,62 TSPOR -21.932.436 6,03 0,753 EREGL -18.238.140 5,01 32,04 ISCTR -10.741.317 2,95 12,899 ENERY -10.734.221 2,95 14,169

İş Yatırım'ın alım tarafında diğer hisselerin payı yüzde 77,02, satış tarafında ise yüzde 75,30 olarak gerçekleşti.

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