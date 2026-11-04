Safran, dünyanın en değerli ve en pahalı baharatları arasında yer alıyor. Mor çiçeklerinin içindeki ince kırmızı tepeciklerin (stigmaların) tek tek elle toplanıp kurutulmasıyla elde edilen safran, zahmetli üretim süreci ve sınırlı miktarda yetiştirilmesi nedeniyle yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.

İHA'da yer alan habere göer Alucra'da yaşayan Dursun Kılıçkaya, ilçenin iklim ve toprak koşullarının safran yetiştiriciliğine uygunluğunu belirlemek amacıyla çalışmalar yürüttü. Yaklaşık 5 yıldır deneme çalışmaları yürüten Dursun Kılıçkaya, 1500 rakımlı bölgede safran yetiştirmeyi başardı. Küçük bir alanda başladığı deneme üretiminden olumlu sonuçlar alan Kılıçkaya, safran yetiştiriciliğini sürdürmeye başladı.

SAFRAN HASADI EKİM VE KASIM AYLARINDA YAPILIYOR

Safran soğanlarını ağustos ayının ortası ile eylül başı arasında toprakla buluşturduğunu belirten Kılıçkaya, bitkinin ekim ve kasım aylarında mor çiçek açtığını söyledi. Çiçeklerden büyük bir titizlikle toplanan ve kurutulan safranın kilogram fiyatının 900 bin TL'ye kadar ulaşabildiğini ifade etti.

ÜRETİM MİKTARI YILLAR İÇİNDE ARTTI

Üretim sürecindeki gelişimi anlatan Kılıçkaya, ilk yıl dönüm başına 300-400 gram kuru safran elde ettiğini belirtti. İkinci ve üçüncü yıllarda safran soğanlarının çoğalmasıyla üretimin dönüm başına yaklaşık 1 kilograma ulaştığını aktardı.

Üçüncü ve dördüncü yılların sonunda hem ekonomik değeri yüksek safran elde ettiğini hem de yeni üretim alanlarında kullanılabilecek tohumluk soğanların çoğaldığını kaydeden Kılıçkaya, Alucra'nın iklim ve toprak yapısının bu bitkinin yetiştirilmesine uygun olduğunu ortaya koyduklarını söyledi.

Kılıçkaya, elde ettiği sonuçlarla Alucra'da safran yetiştiriciliğinin alternatif bir tarımsal üretim alanı olabileceğini göstermeyi hedefliyor.