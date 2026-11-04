Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL), 2026 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarken, net dönem kârı yüzde 22 azaldı. Brüt kâr ve FAVÖK tarafında da gerileme kaydedildi.

KRSTL'NİN SATIŞLARI YÜZDE 1 ARTTI

Kristal Kola, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde 3 milyar 189 milyon 712 bin 781 TL satış geliri elde etti. Şirketin satışları, 2025 yılının aynı dönemindeki 3 milyar 157 milyon 644 bin 429 TL seviyesine kıyasla yüzde 1 yükseldi.

Şirketin brüt kârı ise yıllık bazda yüzde 23 düşüşle 348 milyon 467 bin 800 TL'ye geriledi. FAVÖK, geçen yılın aynı dönemindeki 445 milyon 436 bin 675 TL'den 379 milyon 757 bin 760 TL'ye indi. Böylece FAVÖK'teki düşüş yüzde 15 oldu.

KRİSTAL KOLA'NIN NET KÂRI 231,5 MİLYON TL OLDU

KRSTL'nin 2025 yılının ilk 9 ayında 295 milyon 904 bin 244 TL olan net dönem kârı, 2026'nın aynı döneminde 231 milyon 523 bin 947 TL olarak gerçekleşti. Şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 22 azaldı.

KRSTL BİLANÇOSUNDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

30 Eylül 2026 itibarıyla şirketin toplam varlıkları, 30 Haziran 2026 dönemine göre yüzde 2 azalarak 3 milyar 393 milyon 188 bin 403 TL oldu. Özkaynaklar ise yaklaşık 2 milyar 385 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin net borç pozisyonu, 30 Haziran'daki 63 milyon 865 bin 129 TL seviyesinden 30 Eylül itibarıyla eksi 21 milyon 286 bin 595 TL'ye döndü.

KRSTL FİNANSAL SONUÇLARI

Finansal kalem 2026/9 2025/9 Değişim Satışlar 3.189.712.781 TL 3.157.644.429 TL %1 Brüt kâr 348.467.800 TL 453.425.001 TL %-23 FAVÖK 379.757.760 TL 445.436.675 TL %-15 Net dönem kârı 231.523.947 TL 295.904.244 TL %-22 Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları) 42.220.778 TL -35.640.042 TL —

Bilanço verileri (TL)

Finansal kalem 2026/9 2026/6 Dönen varlıklar 1.282.164.428 1.328.532.228 Duran varlıklar 2.111.023.975 2.144.834.005 Toplam varlıklar 3.393.188.403 3.473.366.233 Net borç -21.286.595 63.865.129 Özkaynaklar 2.385.852.458 2.382.533.429

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