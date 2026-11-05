BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 68,48 puan ve yüzde 0,60 artışla 11.546,61 puandan başladı. Sektörel bazda bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi ise yüzde 0,78 primle güne adım atarken; madencilik sektörü yüzde 2,94 artışla günün en çok kazandıranı, finansal kiralama ve faktoring ise yüzde 0,94 düşüşle en çok gerileyeni oldu.

Küresel piyasalarda ABD ara seçimleri sonrası azalan jeopolitik belirsizlik ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş risk iştahını beslerken, yurt içinde fon tasfiyeleri kapsamında hak sahiplerine yapılan 117 milyar lirayı aşkın ödemeler piyasadaki likiditeyi desteklemeyi sürdürüyor.

GÜNLÜK PARA GİRİŞİNDE BANKACILIK VE HAVACILIK ZİRVEDE

BIST 100 genelinde sabah seansında gerçekleşen net nakit akışları, piyasayı sırtlayan lokomotif hisseleri belirginleştirdi. Saat 10:50 itibarıyla bankacılık ve havacılık hisseleri listenin en üst sıralarına yerleşti:

• YKBNK (Yapı Kredi): 113,33 milyon TL net para girişiyle zirvede yer alırken, hisse fiyatı yüzde 2,56 primle 36,80 TL seviyesinde işlem gördü.

• THYAO (Türk Hava Yolları): 109,57 milyon TL para girişi kaydeden Türk Hava Yolları payları, yüzde 3,35 değer kazanarak 301,00 TL'ye çıktı.

• TAVHL (TAV Havalimanları): 55,01 milyon TL girişle birlikte günlük bazda yüzde 6,55 yükselerek 297,00 TL bandına ulaştı.

• GARAN (Garanti BBVA): 53,17 milyon TL net giriş eşliğinde yüzde 2,55 primle 141,00 TL'den alıcı buldu.

• Diğer Girişler: Akbank (AKBNK) 43,08 milyon TL (+%1,89), Emlak Konut GYO (EKGYO) 29,63 milyon TL (+%2,57), Tekfen Holding (TKFEN) 23,76 milyon TL (+%2,99) ve İş Bankası (ISCTR) 13,97 milyon TL (+%1,86) net para girişi sağladı.

ASELS VE TUPRS PAYLARINDA PARA ÇIKIŞI ÖNE ÇIKTI

Piyasa geneli pozitif seyrederken savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere bazı ağırlıklı hisselerde net satışlar ve kâr realizasyonları görüldü:

• ASELS (Aselsan): 185,76 milyon TL ile günün en yüksek net para çıkışına sahne oldu; hisse fiyatı hafif satıcılı seyirle yüzde 0,21 düşüşle 353,00 TL'ye indi.

• TUPRS (Tüpraş): Küresel petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmenin de etkisiyle 143,08 milyon TL net para çıkışı yaşadı ve hisse yüzde 3,06 kayıpla 332,75 TL'ye geriledi.

• EREGL ve SASA: Ereğli Demir Çelik (EREGL) 45,04 milyon TL, SASA Polyester ise 42,96 milyon TL para çıkışı görmesine rağmen sırasıyla yüzde 0,19 ve yüzde 1,82 primli hareket etti.

• Diğer Çıkışlar: Kardemir D (KRDMD) 42,84 milyon TL (-%4,02), Astor Enerji (ASTOR) 38,61 milyon TL (-%0,30), Turkcell (TCELL) 23,96 milyon TL (+%0,27) ve Bim Mağazalar (BIMAS) 22,42 milyon TL (+%0,74) para çıkışı ile listede yer aldı.

GÖZLER MERKEZ BANKALARININ FAİZ VE POLİTİKA MESAJLARINDA

Piyasa uzmanları teknik görünümde BIST 100 için 11.600 ve 11.700 puan seviyelerini direnç, geri çekilmelerde ise 11.400 ve 11.300 puanı destek bölgesi olarak izliyor.

Günün ajandasında yurt içinde TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri öne çıkarken; küresel tarafta İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı, BoE Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşmalar yakından takip edilecek.

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