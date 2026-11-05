Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), 2,5 milyon dolar tutarında yeni iş anlaşması imzaladığını duyurdu. Kahramanmaraş'ta hayata geçirilecek depolamalı güneş enerjisi santrali projesi kapsamında üstlenilen enerji iletim hattı yapım işinin şirketin hasılat ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

GESAN'IN YENİ İŞ ANLAŞMASININ DETAYLARI

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre GESAN, yurt içinde yerleşik bir müşteriyle sözleşme imzaladı.

Anlaşma, müşterinin Kahramanmaraş'ta bulunan Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (DGES) projesi kapsamında gerçekleştirilecek enerji iletim hattı yapım işini kapsıyor.

Sözleşmenin toplam bedeli 2 milyon 500 bin dolar olarak açıklandı.

GESAN'IN HASILAT VE KÂRLILIĞINA KATKI BEKLENİYOR

Yeni iş ilişkisinin şirketin faaliyetlerine ve finansal sonuçlarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Söz konusu anlaşmanın GESAN'ın hasılat ve kârlılığı üzerinde olumlu etki oluşturacağı öngörülüyor.

GESAN hisseleri anlaşma haberi sonrasında yüzde 0,51’lik yükselişle 35,74 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 9,42 yükseldi.

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