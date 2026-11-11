Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletilen bildirimde, seans içerisinde gerçekleştirilen yüksek hacimli pay alımının ayrıntıları paylaşıldı.

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre Çan2 Termik Yönetim Kurulu’nun 30 Eylül 2026 tarihinde aldığı pay geri alım kararı kapsamında piyasada alım işlemleri devam etti:

• İşlem Tarihi: 11 Kasım 2026

• Alınan Pay Adedi: 10.000.000 adet (lot)

• İşlem Pazarı: Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası

TOPLAM GERİ ALINAN PAY 35 MİLYONA ULAŞTI

Gerçekleştirilen son 10 milyon lotluk işlemin ardından şirketin yürürlükteki program dahilinde topladığı toplam CANTE payı 35.000.000 adede yükseldi. Bu işlemle birlikte geri alınan hisselerin şirket sermayesine oranı yüzde 0,35 seviyesine ulaştı.

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