Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın; Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemlerine yönelik tüm yasal kurumlardan izin ve onayların alındığını duyurmasının ardından, dün tavan kapatan hisse haftanın üçüncü işlem gününde de tavan serisini sürdürdü.

HACİM 2,7 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Geçtiğimiz aylarda yaşanan sektör odaklı dalgalanmaların ardından sert satış baskısı altında kalan ve taban seviyelerde dengelenmeye çalışan KTLEV, devir onaylarının resmileşmesiyle sert bir geri dönüşe imza attı.

11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 13.37 itibarıyla hisse fiyatı günlük bazda yüzde 9,86 artışla 6,13 TL tavan seviyesine kilitlendi.

Gün içerisinde 5,89 TL dip seviyesini gördükten sonra gelen yoğun alımlarla tavana oturan hissede, günün ilk yarısında ulaşılan toplam işlem hacmi 2,73 milyar TL'ye ulaştı.

BANK OF AMERİCA BİRİNCİ SIRADA

Günün aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine bakıldığında, saat 13.37 itibarıyla alıcı tarafında yabancı kurumsal girişin belirginliği dikkat çekti:

• Alıcılar: İlk 5 alıcı toplamda 37.065.958 lot alım gerçekleştirdi. Alım tarafının lideri, tek başına 22.120.824 lot (yüzde 42,24 pay) ve ortalama 6,062 TL maliyetle işlem yapan Bank of America oldu. Yabancı kurumu 4,75 milyon lot (yüzde 9,07) ile Ziraat Yatırım, 3,59 milyon lot (yüzde 6,87) ile Midas, 3,32 milyon lot (yüzde 6,35) ile Yapı Kredi Yatırım ve 3,27 milyon lot (yüzde 6,25) ile Halk Yatırım izledi.

• Satıcılar: İlk 5 satıcı tarafında toplam 47.049.473 lotluk satış gerçekleşti. Satışların başında 18.895.592 lot (yüzde 36,08 pay) ile İnfo Yatırım ve 16.929.289 lot (yüzde 32,32 pay) ile Vakıf Yatırım yer alırken; bu kurumları Ak Yatırım (5,25 milyon lot), Şeker Yatırım (3,05 milyon lot) ve Ata Yatırım (2,91 milyon lot) takip etti.

• Net Denge: İlk 5 kurum bazında -9.983.515 lotluk net satıcılı bir tablo görülmesine karşın, tavan kademesindeki güçlü yabancı talebi fiyatın kilitlenmesinde ana faktör oldu.

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