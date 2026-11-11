Endeks, açılış seansında dünkü kapanışına kıyasla 40,52 puan (yüzde 0,35) artış göstererek 11.702,38 puana tırmandı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi ise yüzde 0,31 oranında prim yaptı.

Sektörel bazda en yüksek kazanımı yüzde 0,98 ile metal ana sanayi sağlarken, güne en zayıf başlangıcı yapan sektör yüzde 0,31 düşüşle ulaştırma oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA "ŞAHİN FED" DENGESİ

Yurt içi piyasalardaki toparlanmaya karşın küresel borsalarda karışık ve temkinli bir hava hâkim.

ABD’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon rakamları ve Fed yetkililerinin şahin tondaki değerlendirmeleri faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi.

Para piyasalarında Fed'in aralık ayında faizleri sabit bırakma ihtimali masadan kalkarken; 25 baz puanlık faiz artırımına yüzde 87 ihtimal veriliyor.

Çekirdek enflasyon göstergelerindeki yukarı yönlü baskı nedeniyle 50 baz puanlık daha agresif bir adım ihtimali de uzmanlarca tartışılıyor. Bankanın 2027 ortasına kadar en az iki kez daha faiz artırabileceği öngörülüyor.

EN ÇOK PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Seansın ilk saatinde endeks genelindeki primlenmeye karşın hisse bazlı ayrışmalar dikkat çekti. Saat 10:37 itibarıyla özellikle sanayi ve enerji tarafına para girişi yoğunlaşırken, büyük ölçekli holding ve bankacılık hisselerinde net para çıkışları görüldü.

En Çok Para Girişi Yaşanan Hisseler



• TUPRS (Tüpraş): Net +94.386.710 TL para girişi kaydedilirken hisse fiyatı 338,00 TL seviyesinde ve günlük bazda +%2,04 primli seyrediyor.

• ASTOR (Astor Enerji): Net +77.631.522 TL para girişiyle işlem görüyor; hisse 162,10 TL fiyata ulaşarak +%3,18 yükseldi.

• ASELS (Aselsan): Net +33.608.116 TL para girişi gerçekleşti; hisse değeri 340,50 TL olurken +%1,04 artış gösterdi.

• PGSUS (Pegasus): Net +14.337.399 TL para girişiyle 155,80 TL seviyesinden el değiştiriyor ve +%0,91 prim taşıyor.

• PETKM (Petkim): Net +10.548.122 TL para girişi sağlandı; fiyat 16,88 TL seviyesinde +%1,81 değer kazandı.

• TKFEN (Tekfen Holding): Net +9.490.976 TL para girişi yaşandı; hisse 192,30 TL fiyata ulaşarak +%2,61 yükseldi.

• BTCIM (Batıçim): Net +8.453.374 TL para girişi gerçekleşti; hisse 1,95 TL fiyattan +%2,63 primle işlem görüyor.

• MAVI (Mavi Giyim): Net +5.456.282 TL para girişi kaydedildi; fiyat 35,00 TL seviyesinde +%1,51 artış kaydetti.

En Çok Para Çıkışı Yaşanan Hisseler



• KCHOL (Koç Holding): Net -221.867.094 TL ile seansın en yüksek para çıkışına sahne oldu; hisse 203,70 TL fiyata gerileyerek -%1,12 değer kaybetti.

• EREGL (Erdemir): Net -124.008.438 TL para çıkışı görüldü; hisse fiyatı 32,02 TL seviyesinde -%1,54 düşüş sergiliyor.

• GARAN (Garanti BBVA): Net -27.006.346 TL para çıkışı yaşandı; hisse 153,50 TL seviyesine inerek -%1,22 geriledi.

• YKBNK (Yapı Kredi): Net -24.611.705 TL para çıkışıyla 38,28 TL fiyata indi ve -%0,52 kayıp verdi.

• ISCTR (İş Bankası C): Net -21.495.222 TL para çıkışı kaydedildi; hisse 13,63 TL seviyesinde -%0,22 düşüşte.

• GLRMK (Gülermak Ağır Sanayi): Net -18.969.673 TL para çıkışı gördü; fiyat 108,60 TL seviyesine çekilerek -%3,81 geriledi.

• AKBNK (Akbank): Net -16.119.493 TL para çıkışıyla 70,40 TL fiyata çekildi ve -%0,42 kayıp yazdı.

• TURSG (Türkiye Sigorta): Net -14.109.228 TL para çıkışı yaşandı; hisse 3,29 TL seviyesinde -%2,37 değer kaybetti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.