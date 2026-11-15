MSCI tarafından 11 Kasım'da açıklanan endeks değişiklikleri, Borsa İstanbul'da işlem gören 20 şirketi kapsadı. Karar kapsamında iki hisse Small Cap Endeksi'ne alınırken 18 hissenin endeks kapsamından çıkarılacağı duyuruldu.

9-13 Kasım haftasında söz konusu 20 hissenin 13'ü yükselişle, 7'si düşüşle haftayı tamamladı. En yüksek getiri yüzde 60,56 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) hissesinde görülürken, en sert kayıp yüzde 27,67 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) hissesinde yaşandı.

ASTOR VE SAHOL HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

MSCI Turkey Standart Endeksi'nden çıkarılarak Small Cap Endeksi'ne alınan Astor Enerji (ASTOR), haftayı yüzde 1,42 yükselişle 163,80 TL'den tamamladı.

ASTOR, 12 Kasım'da yüzde 9,99 değer kazanarak 177,20 TL'ye yükselmesine rağmen haftanın son işlem günü olan 13 Kasım'da yüzde 7,56 geriledi.

Sabancı Holding (SAHOL) ise haftayı yüzde 2,41 düşüşle 85,20 TL seviyesinden tamamladı.

Hisse 6 Kasım (TL) 13 Kasım (TL) Değişim ASTOR 161,50 163,80 +%1,42 SAHOL 87,30 85,20 -%2,41

MSCI SMALL CAP ENDEKSİ'NDEN ÇIKARILAN 18 HİSSE HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

MSCI'nin Small Cap Endeksi'nden çıkarma kararı aldığı 18 hissenin 12'si haftalık bazda değer kazanırken, 6'sı düşüş kaydetti.

En yüksek getiriler IEYHO, TEHOL ve PEKGY hisselerinde gerçekleşti. Üç hissenin haftalık yükselişi yüzde 50'yi aştı.

İşte 18 hissenin 6 Kasım ve 13 Kasım kapanış fiyatlarına göre haftalık performansı:

Hisse 6 Kasım (TL) 13 Kasım (TL) Değişim IEYHO 6,06 9,73 +%60,56 TEHOL 1,15 1,82 +%58,26 PEKGY 0,96 1,51 +%57,29 PASEU 27,90 39,86 +%42,87 SELEC 73,55 101,60 +%38,14 ODINE 60,10 82,30 +%36,94 ALKLC 21,54 28,34 +%31,57 MAGEN 5,36 6,98 +%30,22 LYDHO 18,39 22,92 +%24,63 GENIL 4,30 5,04 +%17,21 LIDER 7,90 8,14 +%3,04 BSOKE 5,34 5,35 +%0,19 ECILC 49,34 49,04 -%0,61 BTCIM 1,88 1,86 -%1,06 AHGAZ 46,82 46,24 -%1,24 TTRAK 371,00 364,75 -%1,68 HEKTS 1,76 1,68 -%4,55 RALYH 6,18 4,47 -%27,67

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

MSCI Small Cap Endeksi'nden çıkarılacak hisseler arasında haftalık bazda en yüksek getiri Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) hissesinde gerçekleşti.

IEYHO, 6 Kasım'daki 6,06 TL kapanış seviyesinden 13 Kasım'da 9,73 TL'ye yükselerek yüzde 60,56 değer kazandı.

Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) yüzde 58,26 yükselişle ikinci, Peker GYO (PEKGY) ise yüzde 57,29 artışla üçüncü sırada yer aldı.

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) yüzde 42,87, Selçuk Ecza Deposu (SELEC) ise yüzde 38,14 yükselişle haftanın öne çıkan diğer hisseleri oldu.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

MSCI Small Cap Endeksi'nden çıkarılacak 18 hisse arasında en sert haftalık kayıp Ral Yatırım Holding (RALYH) hissesinde yaşandı.

RALYH, 6 Kasım'daki 6,18 TL seviyesinden 13 Kasım'da 4,47 TL'ye gerileyerek yüzde 27,67 değer kaybetti.

Hektaş (HEKTS) yüzde 4,55, Türk Traktör (TTRAK) yüzde 1,68, Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) ise yüzde 1,24 düşüşle haftayı tamamladı.

Batıçim (BTCIM) ve Eczacıbaşı İlaç (ECILC) da haftalık bazda değer kaybeden hisseler arasında yer aldı.

MSCI ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

MSCI'nin Kasım 2026 değerlendirmesi kapsamında açıkladığı endeks değişiklikleri, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü seans kapanışından itibaren geçerli olacak.

Değişiklikler, MSCI endekslerini takip eden yatırım fonlarının portföylerinde yeniden dengeleme işlemlerine neden olabilecek.

Bununla birlikte hisselerde 9-13 Kasım haftasında yaşanan fiyat değişimlerinin tamamını MSCI kararına bağlamak mümkün değil. Kararın 12 Kasım'da açıklanması nedeniyle haftalık performanslar, açıklama öncesindeki işlemleri de kapsıyor.